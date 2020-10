Ahlten

Die Kita Saturnring muss deutlich länger schließen als bisher gedacht. Weil sich jetzt ein zweiter Corona-Fall in der Betreuungseinrichtung bestätigt hat, bleibt sie bis einschließlich Dienstag, 10. November, zu. Das hat die Lehrter Stadtverwaltung am Freitagmorgen mitgeteilt. In der Kita Saturnring werden normalerweise 83 Kinder betreut. Die Einrichtung ist seit Mittwoch wegen eines Corona-Falls geschlossen. Jetzt kam nach Tests der zweite Fall dazu.

Keine weiteren Infektionsfälle werden aus der Kita Immensen-Arpke gemeldet. Auch dort war am Mittwoch der Betrieb nach einer bestätigten Corona-Infektion eingestellt worden. In der Einrichtung, die 99 Kinder betreut, soll zumindest im Neubau am Montag, 2. November, der eingeschränkte Betrieb wieder beginnen. Der Altbau bleibt bis einschließlich Freitag, 6. November, geschlossen.

Von Achim Gückel