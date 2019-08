Immensen

Schon von weitem sind die Campingwagen und Zelte durch die Bäume zu sehen, die auf dem Gelände an der Ziegeleistraße in Immensen stehen. Aus halb Deutschland sind am Wochenende rund 4000 Besucher angereist, um am Wochenende das 33. Zytanienfestival zu erleben.

Auf dem Campingplatz stehen rund 3500 Fahrzeuge

„Wir haben hier sogar schon gelbe Kennzeichen gesehen“, sagt Veranstalter Florian Ričko. Nur rund die Hälfte der Festivalgänger sei aus der Region Hannover. Wer nach Zytanien komme, bleibe auch in der Regel von Freitag bis Montag auf dem Gelände, sagt er. Deshalb reisten die meisten Besucher mit dem eigenen Auto, dem Campingzelt oder sogar dem Wohnmobil an. Es gehe halt darum, ein ganzes Wochenende alternativ, entspannt und mit viel Musik zu erleben, sagt der Organisator.

Zytanien bedeutet alternative Lebensweise. Und wer das Festival in Immensen besucht, wird auch schnell feststellen: Es gibt an jeder Ecke etwas Besonders zu entdecken.

Rund 3500 Fahrzeuge stehen auch in diesem Jahr auf der Stellfläche, die in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände liegt. Abfinden müssen sich die Camper – wie auf jedem anderen Campingplatz auch – mit wenig Komfort. Aber echte Zytanier nehmen ein staubtrockenes Feld und notdürftige Dixi-Toiletten gerne in Kauf.

52 Bands treten beim Festival auf

Schließlich ist es die besondere Stimmung, die für die Besucher zählt. Auf Zytanien herrsche eine „alternative Lebensweise“, sagt Festivalgänger Maximilian. Deshalb sei man untereinander auch schnell per du. Zur Atmosphäre trage aber auch die einzigartige Kulisse bei: Das ehemalige Ziegeleigelände wirkt in der Tat wie eine andere Welt. Entstanden ist eine Mischung aus bunten Graffiti und noch erhaltenen Fabrikelementen. Und mittendrin vier Bühnen, auf denen ununterbrochen Musik ertönt.

Vor der Hauptbühne tanzen die Besucher ausgelassen. Quelle: Laura Beigel

Besonders beliebt ist die Hauptbühne. Denn vor ihr befindet sich eine große Liegewiese, auf der es sich die Festivalgänger mit Handtüchern, Luftmatratzen und Hängematten gemütlich machen können. So können sie quasi nebenbei ganz entspannt der Musik von Bands wie Future Jesus & The Electric Lucifer oder Looney Roots lauschen. Insgesamt 52 Bands hat Veranstalter Florian Ričko für das Wochenende gebucht. Alle Musiker seien „in der Szene bekannte Künstler“.

Sanitäter sind im Dauereinsatz

Abseits des Musiktrubels haben sich die Verkaufsstände positioniert. Dort sitzt auch Herrmann Cropp in seinem Literatursalon. Seit den Achtzigerjahren ist er mit seinen Büchern auf Festivals aller Art unterwegs. Vor allem Umwelt- und Politikthemen interessierten die Besucher des Zytanienfestivals, sagt er: „Ich finde es toll, dass man durch die Bücher auch mit den Festivalgängern in Kontakt kommt.“

Bereits zum 33. Mal zieht es Besucher aus halb Deutschland zum Festival in Zytanien, dem ehemaligen Ziegeleigelände bei Immensen. Doch warum eigentlich?

Neben weiteren Informationsständen von Greenpeace oder „No Border. No Problem“ ist auch das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) auf dem Festivalgelände vertreten. In einem Zelt versorgen die Einsatzkräfte Besucher. Sanitäter Bernd Bismayer ist das erste Mal dabei und muss feststellen: „Hier passieren die komischsten Sachen.“ Besonders Schnittverletzungen und Stürze müssen man behandeln. In der Nacht zu Sonnabend habe allein sechs Mal der Rettungswagen kommen müssen, um Besucher ins Krankenhaus zu fahren.

Die Zukunft von Zytanien steht auf der Kippe Obwohl die Besucherzahlen des Festivals konstant sind, könnte es Zytanien im nächsten Jahr bereits nicht mehr geben – und zwar nicht nur das dreitägige Musikevent, sondern gleich das gesamte Gelände samt alternativer Wohnform. Grund ist der gekündigte Mietvertrag mit Bauunternehmer Günter Papenburg, dem Eigentümer des ehemaligen Ziegeleigeländes. Noch immer laufen die schon im vergangenen Jahr gestarteten Verhandlungen um den endgültigen Verkaufspreis des Grundstücks. Während Papenburg auf einen Betrag von 800.000 Euro pocht, siedelt Zytanier Florian Ričko den Wert des Geländes weitaus niedriger an. Man müsse sich aber bald auf einen Preis einigen. 800.000 Euro aufzubringen, sei derzeit nicht möglich, sagt Ričko, der zusammen mit 17 anderen Bewohner ganzjährig auf dem Gelände lebt. Eine Zukunft ohne Zytanien kann sich der Festivalveranstalter derzeit nicht vorstellen. „Es wäre eine riesige Katastrophe, wenn es Zytanien nicht mehr geben würde“, betont Ričko: „Es würde nicht nur eine Veranstaltungsfläche verloren gehen, sondern auch ein Kulturerbe.“

Von Laura Beigel