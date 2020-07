Lehrte

Nahezu zwei Jahre lang hat das Thema die Kommunalpolitik beschäftigt – jetzt steht fest: Lehrte bekommt eine neue Satzung für die sogenannten Straßenausbaubeiträge (Strabs). Das hat der Rat der Stadt mit großer Mehrheit beschlossen. Anlieger werden aber auch weiterhin an den Kosten für Straßensanierungen beteiligt. Darauf kann Lehrte in der angespannten Finanzlage nicht verzichten. Darin sind sich Verwaltung und Politik einig.

Der Beschluss des Rats ist zunächst ein Auftrag an die Stadtverwaltung. Sie soll die neue Satzung jetzt rechtlich sicher ausformulieren. Doch es gibt ein paar Eckpunkte, die darin unbedingt enthalten sein sollen, um Grundstückseigentümer künftig ein wenig zu entlasten. Dazu gehört die Möglichkeit, dass sie die Straßenausbaubeiträge künftig bis zu 20 Jahre lang in Raten abzahlen können – jedoch mit Zinsen. Die Kosten für Altlasten, die beim Aufreißen der Straße entdeckt und für viel Geld entsorgt werden, dürfen künftig nicht mehr anteilig an die Anrainer weitergegeben werden. Und schließlich soll der sogenannte Umlageschlüssel, der den Anteil der zu entrichtenden Kosten bestimmt, um 5 Prozent sinken.

Debatte um die Strabs war ein zähes Ringen

„Wir wollen alles tun, was uns das Land rechtlich ermöglicht“, sagte SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht im Rat und betonte, die seit 2018 andauernde Debatte um die Strabs sei „ein zähes Ringen“ gewesen. CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens erinnerte daran, dass seine Partei die Ausbaubeiträge gern komplett abgeschafft hätte, dieses aber aus finanziellen Gründen nicht machbar sei. „Wir haben nun gemacht, was ging“, sagte der Christdemokrat.

Als einziger Ratsherr stimmte Carsten Milde (Grüne) gegen den Auftrag, die Satzung neu aufzulegen. „Die Satzung verringert die Probleme für die Anlieger, aber sie löst sie nicht“, sagte der Vize-Ortsbürgermeister Arpkes. Auch mit dem neuen Regelwerk stürze man manchen Grundstücksbesitzer in existenzielle Not, Entlastungen gebe es nur punktuell. Mithin seien die Anliegerbeiträge ungerecht. Denn ob eine Straße komplett neu gebaut werde und damit die Anlieger zahlungspflichtig würden, oder ob sie nur oberflächlich und ohne Kostenanteil für die Anrainer saniert werde, sei zufällig und für die Bürger oft nicht nachvollziehbar.

Proteste gab es vor allem in Ahlten

Die Strabs war in Lehre in die Debatte gekommen, weil sich insbesondere bei der Sanierung der Backhausstraße in Ahlten Widerstand geregt hatte. Dort waren Altlasten entdeckt worden, die die Kosten enorm in die Höhe trieben. Anwohner sprachen davon, dass die teils fünfstelligen Beträge, welche sie zahlen müssten, existenzbedrohend seien.

Die neue Satzung soll rückwirkend gelten. Der genaue Termin ist noch unklar, es soll aber der früheste sein, der rechtlich möglich ist. Die Erörterungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.

