Lehrte

Die Kindertagesstätten der Stadt Lehrte sind vom 26. Juli bis 13. August geschlossen. Trotzdem brauchen Eltern dann nicht gänzlich ohne eine Betreuung für ihre Kleinkinder auskommen. Wie bereits in den Vorjahren bietet die Stadt eine zusätzliche, kostenpflichtige Betreuung an. Sie ist für all jene Kinder gedacht, deren Eltern erwerbstätig sind und die nicht anderweitig betreut werden können. Die Mindestzahl für die Teilnehmer an der Betreuung beläuft sich je Woche auf zehn Kinder.

Schon vor mehreren Monaten hatte die Stadt einen ersten Vorstoß für die Sommerbetreuung der Kinder unternommen. Damals hielt sich das Interesse der Eltern jedoch in derart engen Grenzen, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde. Mittlerweile ist der Bedarf wegen der besonderen Situation in der Corona-Pandemie aber möglicherweise gestiegen. Denn manche Eltern haben bereits Urlaubstage verbraucht, um ihre Kinder im Lockdown betreuen zu können. Daher habe man sich dazu entscheiden, den Anmeldezeitraum erneut zu öffnen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Anmeldeschluss ist am 25. Juni

Anmeldeschluss für die Sommerbetreuung während der Kita-Schließzeit ist Freitag, 25. Juni. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Lage im Sommer entspannt bleibt und die Betreuung zulässig und unter den dann geltenden Vorgaben durchführbar ist. Anmeldevordrucke und weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite der Stadt www.lehrte.de und sind in der Kita-Verwaltung unter Telefon (0 51 32) 5 05 32 59, 5 05 32 58 und 5 05 32 60 oder per E-Mail an kita-verwaltung@lehrte.de erhältlich.

Von Achim Gückel