Lehrte

Wer kennt schon das Schemm’sche Gutshaus in Ahlten? Oder die alte Poststation in Arpke? Solche und viele weitere interessante Orte gibt es jetzt auf der neuen Infotafel des Stadtmarketing am Schützenplatz zu entdecken.

Der Arbeitskreis „Stadt & Natur erleben“ hat Sehenswürdigkeiten in Lehrte und Umgebung auf der Tafel zusammengefasst. Mit Hilfe von QR-Codes kommen Interessierte mit ihrem Handy auf der Seite des Stadtmarketing schnell an die zugehörige Information.

Touren in umliegende Dörfer

Die neue Tafel bietet dabei etwa eine Stadttour durch die Lehrter Kernstadt an. Sie führt vom Hohnhorstsee über den Wasserturm, zum Rathaus, zur Nikolauskirche, zum Hohnhorstpark und zum Lehrter Kalinchen. Zu den Orten, die als sehenswert eingestuft werden, zählt auch der Heilpflanzengarten am Klinikum Lehrte mit seinen 200 verschiedenen Heilpflanzen. Weiterhin gibt es zur Streuobstwiese im Hohnhorstpark einen eigenen QR-Code.

Ziel sei es, nicht nur auswärtigen Besuchern, die mit Wohnmobilen auf dem Schützenplatz parkten, die Vielfältigkeit von Lehrte zu präsentieren. „Wir wollen auch den Lehrtern ihre Umgebung näher bringen“, sagt Willy Goronczy, Sprecher des Arbeitskreises „Stadt und Natur erleben“.

Deshalb geht es auf der Tafel auch nicht nur um die Kernstadt, sondern es gibt auch viele Tourenangebote für die umliegenden Dörfer. Außer nach Ahlten und Arpke führen Touren etwa nach Sievershausen, nach Grafhorn, nach Hämelerwald sowie nach Kolshorn.

Der Holzschaukasten stand vorher in Kolshorn. Die Tafel sei völlig zugewuchert gewesen und habe zudem ihren Zweck verloren gehabt. Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sie deshalb abgebaut, saniert, mit der neuen Informationsseite bestückt und anschließend an neuer Stelle am Schützenplatz nun wieder aufgebaut. Der Lehrter Landwirt und CDU-Ratsmitglied Hans Joachim Deneke-Jöhrens hat mit angepackt und geholfen, die Pfosten stabil im Boden zu verankern. „Die Tafel ist sehr schön geworden“, lobt er die Neuerung.

Arbeitskreis plant schon die nächste Aktion

Laut Jürgen Teiwes, Vorstand des Stadtmarketing Lehrte, stellt die Tafel auch eine gute Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Stadtpark her. Die Routen motivierten zum Erkunden des Parks und der Stadt Lehrte, so Teiwes.

Der Arbeitskreis hat noch mehr vor, um die Stadt Lehrte zu verschönern: Unter dem Motto „Lehrte blüht auf“ sollen demnächst 5000 Samentüten an Lehrterinnen und Lehrter ausgegeben werden. Die Gemeinschaftsaktion mit dem Nabu soll dazu führen, in der Eisenbahnerstadt mehr Blühflächen für Insekten und Bienen zu schaffen. Die Aktion sollte eigentlich schon 2020 starten, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Sie werde in den nächsten Wochen anlaufen, so Goronczy.

Von Patricia Oswald-Kipper