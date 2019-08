Lehrte

Zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch im Umgang mit Computern können sich Senioren jetzt in Lehrte erstmals in einer eigenen PC-Gruppe treffen. Der Lehrter Hans-Erwin Rathmann hat die Gruppe ins Leben gerufen. Das erste Treffen ist für Mittwoch, 7. August, 9.30 Uhr in der Begegnungsstätte an der Goethesraße 12 geplant und geht bis 11.30 Uhr. Weitere Treffen sollen folgen. „Gern wöchentlich, aber das legen wir dann in der Gruppe fest“, erklärt Rathmann.

Der 66-Jährige wird die Gruppe künftig leiten und für Fragen zur Verfügung stehen. Als Lehrer oder Dozent sieht er sich dabei aber nicht. „Das Ganze ist keine Computerschulung und auch kein Kurs mit festen Inhalten“, betont Rathmann. Die Teilnehmer sollen sich vielmehr in lockerer Runde treffen, um sich gegenseitig bei Fragen oder Problemen bei der Bedienung des PCs, Laptops oder Tablets zu unterstützen. Die Themen werden dabei stets nach Absprache behandelt.

Kein starres Kursprogramm

Unter anderem soll es darum gehen, Anwendungsprogramme wie Word, Excel und PowerPoint kennenzulernen, mit Bildbearbeitungsprogrammen umzugehen und Programme zu installieren, zu aktualisieren und zu deinstallieren. „Wenn die Teilnehmer keine eigenen Themen vorschlagen, biete ich welche an“, sagt Rathmann. Zeigen könne er unter anderem, wie man Bildtelefonie ( Skype) einrichtet, kostenlose E-Mailadressen einrichtet, E-Mails speichert, schreibt und ausdruckt, Fotobücher gestaltet, eine Diashow erstellt und Bilder vom Smartphone-Chip auf den PC überträgt.

„Ich bin zwar nicht allwissend, aber kenne mich mit Computern recht gut aus“, sagt Rathmann. Aus der IT-Branche kommt er beruflich nicht. Rathmann war Justizvollzugsbeamter. Als er in den Ruhestand ging, suchte er eine Freizeitbeschäftigung und nahm regelmäßig an einem PC-Treffen in Hannover teil. Damals wohnte er jedoch noch in Hannover. Als Rathmann vor vier Jahren nach Lehrte zog, wurde ihm der Weg jedoch zu weit. „Ich habe dann etwas Vergleichbares in Lehrte gesucht, aber es gab nichts“, sagt er.

Teilnehmer sollten ein eigenes Laptop haben

Rathmann trat in den SoVD ein, gründete dort selbst einen PC-Treff für Senioren und machte einen Aushang in der Begegnungsstätte. Vier Anfragen liegen ihm bereits vor. Sein Angebot richtet sich an Menschen, die älter als 50 Jahre alt sind, Computer bisher gar nicht oder wenig nutzen oder Computer zu ihrem Hobby gemacht haben. „Die Freude am Umgang mit dem PC steht im Vordergrund – dann sind sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene willkommen“, sagt Rathmann.

Weil es kein starres Kursprogramm gibt, sind der Einstieg oder eine Unterbrechung jederzeit möglich. Das Angebot richtet sich sowohl an SoVD-Mitglieder als auch an Gäste. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weil es in der Begegnungsstätte keine Computer gibt, sollten die Teilnehmer allerdings eigene Laptops mitbringen.

Von Katja Eggers