Lehrte

Seit fast sechs Jahren gibt es mit „Lehrte hilft“ ein Netzwerk, das sich für Geflüchtete und deren Integration in Lehrte einsetzt. Es bietet Deutschkurse, Unterstützung beim Lernen oder in behördlichen Angelegenheiten an und betreibt ein Müttercafé. Jetzt hat es bei der Hilfsorganisation, die eng mit dem DRK in Lehrte verbunden ist, einen personellen Wechsel auf dem Posten der sogenannten Ehrenamtskoordination gegeben. Seit einigen Wochen nimmt die 21-jährige Natalia Deac diese Aufgabe wahr. Sie hat das Amt von Nele Schallhorn übernommen und wird auch bei einem neuen Anlauf für eine interkulturelle Woche in Lehrte helfen.

„Nele Schallhorn hat uns in den vergangenen beiden Jahren wunderbar unterstützt. Es ist ihr mit viel Engagement gelungen, den Laden auch unter Corona-Bedingungen erfolgreich am Laufen zu halten“, sagt Armin Albat, einer der Sprecher von „Lehrte hilft“. Schallhorn hat mittlerweile ihr Studium beendet und will in den Beruf einsteigen.

Viele neue Ideen für „Lehrte hilft“

Deac studiert in Braunschweig Lehramt an Haupt- und Realschulen mit den Fächern Physik und Biologie. Sie bringe viele neue Ideen für die Verlagerung der Aktivitäten von „Lehrte hilft“ ins Internet mit, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die 21-Jährige habe vor, ihr persönliches Netzwerk für einen Ausbau des digitalen Nachhilfeunterrichts zu mobilisieren. Angebote für Onlinespiele und andere virtuelle Formate stünden auf ihrer Prioritätenliste weit oben. So wolle man den Kontakt unter den Menschen, die bei „Lehrte hilft“ mit dabei sind, auch unter Corona-Bedingungen aufrechterhalten.

Auch das Projekt Interkulturelle Woche kommt bei „Lehrte hilft“ nun wieder auf die Tagesordnung. Bereits im Oktober 2019 hatte sich ein großer Kreis von Mitstreitern gefunden, der am Konzept dafür gefeilt hatte. Im Januar 2020 gab es dank mehrerer Arbeitsgruppen schon genaue Vorstellungen, wie die Woche gestaltet werden könnte. Doch dann setzte Corona dem Projekt ein vorläufiges Ende. „Jetzt ist es an der Zeit, die Unterlagen vom vergangenen Jahr wieder aus der Schublade zu holen und für den Herbst 2021 weiter zu planen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mehr Augenmerk auf digitale Angebote

„Wir freuen uns, dass Natalia Deac uns jetzt unterstützt. Wir glauben, dass die fortschreitende Digitalisierung auch bei ,Lehrte hilft‘ neue Wege ebnet“, sagt Achim Rüter, der als DRK-Ortsvereinsvorsitzender gleichzeitig Sprecher des Netzwerks ist. Dessen Büro ist im DRK-Zentrum an der Ringstraße untergebracht.

Die Kontaktdaten von „Lehrte hilft“ haben sich nicht verändert. Deac ist per E-Mail an lehrte.hilft@drklehrte.de sowie unter Telefon (05132) 3311 und (0178) 8506373 erreichbar. Das Büro im DRK-Zentrum ist derzeit wegen Corona für Besucher geschlossen.

Von Achim Gückel