Lehrte

Vor einem Lebensmitteldiscount an der Stackmannstraße ist es am Sonnabend gegen 19.15 Uhr zu turbulenten Szenen gekommen. Ein 35-jähriger Kunde wollte dort einen Ladendieb aufhalten und hatte den Mann auch schon nach einem Gerangel auf den Boden gebracht. Doch dann zückte der Unbekannte Pfefferspray und sprühte damit um sich. Der Täter konnte flüchten.

Die Angelegenheit hatte bereits in dem Laden begonnen. Der Ladendieb, der kurz zuvor Tabakwaren gestohlen hatte, wollte sich an der Kasse vorbeimogeln. Das bemerkte der 35-jährige Passant, der zu diesem Zeitpunkt in der Schlange wartete. Er verfolgte den Flüchtenden, bekam ihn vor dem Geschäft zu fassen, und es kam zur Rangelei, bei der der Täter sein Diebesgut fallen ließ.

Nach Angaben der Polizei bekam der 35-Jährige das Pfefferspray direkt in die Augen. Er musste ärztlich versorgt werden. Nun hoffen die Ermittler auf die Aufzeichnungen der Videoüberwachung aus dem Laden. Denn bisher gibt es nur widersprüchliche Zeugenaussagen zum Aussehen des Flüchtigen.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel