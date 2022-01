Lehrte

Angemeldet hatten sie ihre Demo zunächst für 30 Menschen, dann erlebten die Organisatoren der Aktion „Lehrte solidarisch“ enormen Rückenwind aus der Stadtgesellschaft. Und schließlich sind nun am Sonntagabend nach Schätzung der Organisatoren etwa 200 Menschen dem Aufruf des neuen Bündnisses gefolgt. Sie haben bei einer Kundgebung auf dem Rathausplatz in Lehrte sowie einem Demonstrationszug zur Burgdorfer Straße und zurück für eine solidarische Bekämpfung der Corona-Pandemie und gegen die „Spaziergänge“ von Corona-Kritikern, Impfgegnern und Anhängern von Verschwörungsfantasien gesetzt.

„Mit so viel Beteiligung hatten wir anfangs nicht gerechnet, der Auftakt unserer Aktion ist ein Erfolg“, sagte Luca Schneider, einer der jungen Organisatoren von „Lehrte solidarisch“ am Rand der Veranstaltung. Diese ging unter dem Schutz eines großen Polizeiaufgebots sowie unter Maskenpflicht und Abstandsgebot über die Bühne. Negative Vorkommnisse oder Konfrontationen mit „Spaziergängern“, die im Internet für den Abend ebenfalls zu einem Treffen in der Innenstadt aufgerufen haben sollen, wurden bis zum Abend nicht bekannt.

„,Spaziergänger‘ sind eine Minderheit“

Vor dem Rathaus waren unter anderem Delegationen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und der Lehrter SPD aufmarschiert. Den Großteil der Gäste machten aber nicht politisch organisierte Lehrterinnen und Lehrter aller Altersschichten aus, die sich mit den Forderungen von „Lehrte solidarisch“ einverstanden erklärten.

Jonas Prüß (links) und Luca Schneider gehören zu den Organisatoren der Kundgebung. Quelle: Achim Gückel

Viel Applaus ernteten Schneider und andere Redner unter anderem für die Aussage, dass es sich bei den „Spaziergängern“ um eine Minderheit in der Gesellschaft handele, die aber umso lauter ihre Ansichten äußerten und dadurch einen unverhältnismäßig breiten Raum in der öffentlichen Wahrnehmung einnähmen. Auch in Lehrte gebe es eine Gruppe, die zu „Spaziergängen“ aufrufe und in einem Internet-Messenger als „Freie Lehrter“ firmiere. Sie zähle etwa 50 Personen und sei von rechtsextremem Gedankengut und Verschwörungsfantasien durchsetzt. Es gelte nun, einen Gegenpol gegen „Schwurbis und Nazis“ in der Stadt zu setzen, sagte Schneider. Für diese sei in Lehrte kein Platz.

Aufruf: „Maske Tragen, Abstand halten“

Schneider betonte auch, dass die Gegner der stattlichen Corona-Maßnahmen und der Impfungen immer häufiger gemeinsam mit Vertretern der AfD, aber auch mit Nazis oder Anhängern der Identitären Bewegung und der Gruppe „Freie Niedersachsen“ sowie sogenannten Reichsbürgern zu ihren nicht angemeldeten „Spaziergängen“ auf die Straße gingen. Diese leugneten die Gefahren, die von Corona ausgingen, und gefährdeten durch ihre Einstellung sowie bei ihren Aufmärschen ohne Abstand und Maske die Gesundheit anderer.

Solidarisch durch die Krise: Junge Lehrterinnen und Lehrter zeigen vor dem City-Center Flagge. Quelle: Achim Gückel

„Das ist einfach nur ekelhaft“, rief Schneider den Besuchern auf dem Rathausplatz entgegen, mahnte zu Respekt sowie Solidarität in der Gesellschaft und rief mehrfach die Versammlungsteilnehmer dazu auf, Abstand zu halten und Maske zu tragen. Das gelang durchgehend.

Applaus für Pflegefachkraft

Linken-Ratsfrau Adriana Simeczek, die als Pflegefachkraft arbeitet, berichtete unterdessen in ihrer emotional vorgetragenen Rede von ihrem Alltag als Mutter und Angestellte im medizinischen Bereich. Die Pandemie habe viele gesellschaftliche Probleme und Missstände in der Pflege deutlich werden lassen. Simeczek sprach von einem Pflegenotstand in den Kliniken und forderte die „Entprivatisierung von Krankenhäusern“.

Lesen Sie auch: Der Kommentar: Keine Spaziergänge, sondern antidemokratische Kundgebungen

Dem Hass und der Hetze gegen die Corona-Maßnahmen müsse man sich entgegenstellen und „Verantwortung für die Gesellschaft und nicht nur für sich“ übernehmen. „Wir leben in einem privilegierten Land. Jeder hat die Chance, sich gegen Corona impfen zu lassen und etwas für die Gesellschaft zu tun. Lasst uns zeigen, dass Lehrte solidarisch ist“, sagte Simeczek unter dem Applaus der etwa 200 Gäste auf dem Platz.

Kommt es zur Neuauflage der Kundgebung?

Reinhard Nold, DGB-Chef in Lehrte, schließlich warf den Kritikern der Corona-Politik und Impfgegnern vor, in Egoismus zu erstarren, keine Solidarität zu zeigen und „Verachtung gegenüber der Demokratie“ zu üben. Umso erfreulicher sei die große Beteiligung an der Kundgebung von „Lehrte solidarisch“ und der offensichtliche Wille vieler Menschen, „als Demokraten dagegenzuhalten“.

Ob es eine zweite Auflage der Kundgebung geben wird, ist noch offen. „Wir müssen erst einmal sehen, wie es nun weitergehen soll“, sagte Mitorganisator Schneider.

