Die Trunkenheitsfahrt endete an einer Scheunenwand. Ein 35-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag auf der Ortsdurchfahrt in Lehrte-Röddensen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Polizei stellte Fest: Der Unfallfahrer hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.