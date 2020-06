Lehrte/Sehnde

Die Zahl der Verkehrsunfälle hat sich im Jahr 2019 in Lehrte und Sehnde im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Waren es 2018 insgesamt 1494 Unfälle, krachte es 2019 insgesamt 1469 Male. Der positive Trend wird jedoch überschattet: Denn erstmals seit Jahren gibt es auf den Straßen auch wieder Tote. Während 2017 und 2018 niemand bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, waren es 2019 gleich drei Menschen.

Elfjährige stirbt auf dem Schulweg

Als besonders dramatisch bleibt der Unfalltod eines Mädchens im Januar 2019 in Erinnerung. Die elfjährige Esra wurde auf ihrem Schulweg an der Ecke Mielestraße und Ostring von einem Müllwagen überfahren. Das Kind hatte die Straße ordnungsgemäß bei grüner Ampel überquert, der LKW-Fahrer übersah das Mädchen beim Rechtsabbiegen und fuhr weiter. Die Elfjährige erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. An der Unfallstelle erinnert heute eine Gedenktafel an Esra.

Anzeige

Tragisch war auch der Unfall der 78-jährigen Radfahrerin, die am 1. Juli auf der Kreisstraße Am Rehwinkel am Rande von Ahlten mit einem Audi zusammenprallte, der Vorfahrt hatte. Auch sie verstarb in der Klinik.

Weitere HAZ+ Artikel

Noch am Unfallort starb indes eine 76-jährige Autofahrerin aus Wassel. Sie geriet Anfang Oktober auf der Bundesstraße B443 zwischen Sehnde und Laatzen in den Gegenverkehr und wurde von einem Lkw erfasst.

Zahl der Schwerverletzten hat zugenommen

Auch die Zahl der Unfälle mit Schwerverletzten hat 2019 erneut zugenommen: Bei 37 Unfällen wurden 40 Personen schwer verletzt (2018: 37; 2017: 23). Die Zahl der Leichtverletzten hat indes um 49 abgenommen und liegt bei 214, die meisten (162) waren älter als 65 Jahre. Mit 29 Leichtverletzten ist die Risikogruppe der Fahranfänger im Alter zwischen 18 und 24 Jahren wie schon in den Vorjahren starkt betroffen.

Unter den 131 Unfallopfern waren 76 Radfahrer, 23 Fußgänger und 32 Kradfahrer. „Die Anzahl der ungeschützten Verkehrsteilnehmer ist damit weiterhin auf dem gleichen hohen Niveau wie in den Vorjahren“, berichtet Bernd Steindam, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikommissariat Lehrte. Einen Unfallschwerpunkt hat die Polizei für 2019 aber weder in Lehrte noch in Sehnde ausgemacht.

Polizei : „Kraftfahrzeuge werden zum fahrenden Büro“

Dass 2019 mehr ungeschützte Verkehrsteilnehmer auf Lehrtes und Sehndes Straßen verletzt und getötet wurden, führt Steindam unter anderem darauf zurück, dass diese Menschen insbesondere von Auto- und Lkw-Fahrern nicht ausreichend wahrgenommen werden.

„Kraftfahrzeuge werden zunehmend zum fahrenden Büro“, sagt der Leiter des Einsatzdienstes. Fahrer seien während der Fahrt immer öfter mit ihren Mobiltelefonen sowie anderem elektronischem Equipment beschäftigt und dadurch deutlich unaufmerksamer im Straßenverkehr. „Die Konzentration ist beim Nutzen des Mobiltelefons in etwa so beeinträchtigt, wie bei einer Fahrt mit 1,0 Promille Alkohol im Blut“, erklärt Steindam.

Immer mehr Fahrer werden unterwegs mit dem Handy am Steuer erwischt. Quelle: dpa (Symboldbild)

Polizei verzeichnet 600 Handyverstöße

Bei schwerpunktmäßigen Verkehrskontrollen hat die Polizei 2019 rund 600 Mobiltelefonverstöße (2018: 557) festgestellt und geahndet. „Das ist im Vergleich zu anderen Kommunen ein relativ hoher Wert“, betont Steindam. Viele Fahrer würden zudem auf unterstützende Assistenzsysteme setzen. „Die helfen zwar einerseits Gefahren zu erkennen, lenken jedoch andererseits vom eigenständigen vorausschauenden Fahren auf der Straße ab“, erklärt Steindam.

Die Polizei hat in der Statistik 2019 zudem ausgemacht, dass von den 1469 Verkehrsunfällen 418 Unfallfluchten waren (2018: 402; 2017: 389). Die Aufklärungsquote konnte indes gesteigert werden. Sie liegt 2019 bei 42 Prozent (2018: 36,6 Prozent). Im Jahr 2019 hat die Polizei 944 Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt (2018:1009) und 1056 Verwarnungen ausgesprochen (2018: 1739).

80 Fahrer stehen unter Drogeneinfluss Die Polizei hat im Jahr 2019 bei schwerpunktmäßigen Kontrollen in Lehrte und Sehnde 80 Fahrer ausgemacht, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Das ist eine deutliche Zunahme zum Jahr 2018, als es lediglich 53 waren. Konsumiert wurde vor allem Cannabis. „ Kokain und Amphetamine sind auch mal dabei, Opiate und Heroin kommen seltener vor“, berichtet Bernd Steindam, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Lehrte. Um Fahrer unter Drogeneinfluss besser erkennen zu können, wurden die Beamten speziell geschult. Die Polizei hat bei schwerpunktmäßig Drogenkontrollen vor allem Festivals wie Zytanien, Fuchsbau oder Snntg im Blick gehabt. Weil diese Events wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ausfallen, geht Steindam davon aus, dass auch die Zahl der Fahrer unter Drogen entsprechend sinkt. Die Anzahl der festgestellten Fahrer mit Alkohol im Blut ist indes schon 2019 gesunken, und zwar auf 49 (2018: 69). 23 Fahrer waren unter Alkoholeinfluss in Verkehrsunfälle verwickelt, unter Drogeneinfluss war es nur eine Person (2018: 3). eg

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers