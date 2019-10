Lehrte

Er verhielt sich verkehrswidrig und hatte Alkohol im Blut: Ein 47-jähriger Radfahrer hat am Freitag gegen 21 Uhr auf einem Radweg an der Burgdorfer Straße einen Unfall verursacht, bei dem nicht nur er, sondern auch eine 48-Jährige Verletzungen erlitt.

Nach Auskunft der Polizei war der Radfahrer auf dem Radweg in der falschen Fahrtrichtung unterwegs. Dann kam es zum Zusammenstoß mit der 48-jährigen Radfahrerin. Per Rettungswagen mussten beide in das Lehrter Krankenhaus gebracht werden. Ein erster Alkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von 0,9 Promille. Im wurde eine Blutprobe abgenommen.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Lehrte lesen Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel