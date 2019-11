Lehrte

Das Citylauf -Team des Lehrter Sportvereins (LSV) hat jetzt sieben Lehrter Kitas für ihre Teilnahme an dem sportlichen Event geehrt. Der Lauf war Anfang September über die Bühne gegangen. Die Lehrter Kitas erhielten jetzt einen Wanderpokal.

Bei der Wertung stehe nicht die Einzelleistung der künftigen Schulkinder im Vordergrund, sondern nur eine geschlossene Teambildung führe zum Erfolg der jeweiligen Kita, so Aurelia Sievers vom LSV.

Jedes Kind erhält eine Medaille

Das Citylauf-Team ehrte für diese Leistung diesmal die Kitas Marktstraße, Drosselweg, Villa Nordstern, Markus am Stadtpark, St. Bernward, Dürerring und Hohnhorstweg für ihre Teamleistungen. Sie können sich über einen Wertgutschein in Höhe von 100 Euro freuen, der von den Stadtwerken Lehrte gesponsert wurde. Außerdem gab es für jedes Kind zur Erinnerung eine Medaille. Als kleine Extramotivation für die kleinen Läufer übergaben die Veranstalter den Wanderpokal. Wird dieser dreimal in Folge gewonnen, darf er im Besitz der Kita bleiben. Die Kita Marktstraße ist von Beginn an dabei, ging schon 15-mal an den Start und durfte so in diesem Jahr schon ihren fünften Pokal behalten.

Pokale, T-Shirts, Urkunden und finanzielle Unterstützung für die Kita gibt es für die Einrichtung am Drosselweg. Quelle: Privat

Das Citylauf-Team des Lehrter Sportvereins dankte bei der Pokalübergabe noch einmal allen Lehrter Kitas und hofft, die Läufer im nächsten Jahr mit genau so viel Spaß und Eifer wieder begrüßen zu dürfen.

Von Patricia Oswald-Kipper