Im Norden Lehrtes kommt es am Sonntag, 11. August, zu einer Premiere. In mehreren Straßenzügen findet der erste privat organisierte Straßen- und Garagenflohmarkt in der Kernstadt statt. Er dauert von 10 bis 16 Uhr. An 40 Ständen werden Trödelware und Gebrauchtes angeboten.