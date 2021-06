Lehrte

Die Grünen fürchten um das ökologische Gleichgewicht der Burgdorfer Aue. Das Gewässer, das auch durch Lehrte fließt, könnte mit dem Abschalten des Kohlekraftwerks in Mehrum eine große Wassermenge und damit an Wasserqualität verlieren.

Das Abschalten des Kraftwerks Ende dieses Jahres ist beschlossene Sache. Dass dies auch Auswirkungen auf einzelne Gewässer wie die Burgdorfer Aue hat, erfuhren die Lehrter Grünen jetzt bei einem Gespräch mit Steffen Hipp, Ingenieur beim Wasserunterhaltungsverband Fuhse-Aue-Erse. Demnach droht dem Gewässer, das sich von Hohenhameln kommend über Hämelerwald, an Lehrte vorbei über Steinwedel, Aligse und Röddensen weiter nach Burgdorf zieht, ein Abfall des Wasserstands. Das Wasser könne sich dadurch stark erwärmen, es drohe umzukippen, was wiederum ein Fischsterben zur Folge hätte, erläuterte der Experte.

Anteil des Abwassers in der Aue könnte steigen

Grund dafür sei der Wegfall des Kühlwassers und des sogenannten Verdünnungswassers, das das Kraftwerk aus dem Mittellandkanal beziehe und anschließend in die Burgdorfer Aue einleite, so Hipp. Mit dem Wegfall dieser großen Wassermengen könne auch der Anteil des Abwassers, das einzelne Kommunen durch ihre Kläreinlagen einleiteten, steigen. Das hätte eine deutliche Verschlechterung der Wasserqualität zur Folge, so Hipp. Wie Grünen-Sprecherin Andra Buchholz – selbst Wasserbauingenieurin – ergänzte, ist die Burgdorfer Aue einst für den Betrieb des Kraftwerks Mehrum ausgebaut und teilweise verbreitert worden, um so große Wassermengen aufnehmen zu können. „Das ist längst kein natürlicher Bachlauf mehr“, sagte sie.

Grünen-Sprecher Kurt Nelles fordert nun Maßnahmen, um die „ökologische Katastrophe zu verhindern“. Eine Möglichkeit sei die Renaturierung des Baches. Laut Wasserbauingenieur Hipp sind im Juli sind erste Gespräche zur Zukunft der Aue geplant. „Die Zeit wird knapp“, so Buchholz. Renaturierungsmaßnahmen zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts benötigten einige Jahre – ebenso wie mögliche Ausbaumaßnahmen der betroffenen Kläranlagen.

Vertreter der Lehrter Grünen sprechen mit Steffen Hipp (Dritter von links) über die Zukunft der Burgdorfer Aue. Quelle: Privat

Grüne wollen sich bei der Stadt für Fördergelder einsetzen

Die Lehrter Grünen wollen das Thema nun in die Politik einbringen. Dabei soll sich die Stadt für eine Renaturierung des Baches oder andere erhaltende Maßnahmen einsetzen. Dafür müsste das Gewässer beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz als schützenswert eingestuft und auf eine Prioritätenliste gesetzt werden.

Von Patricia Oswald-Kipper