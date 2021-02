Lehrte

Mehreren Ausschusssitzungen hat Lehrtes Kommunalpolitik schon als Videokonferenzen hinter sich gebracht. Jetzt betritt auch der Rat der Stadt dieses Neuland. Die Sitzung des Stadtparlaments am Mittwoch, 17. Februar, wird die erste in der Geschichte der Stadt sein, die online über die Bühne geht. Bürger können sich als Zuhörer dazuschalten, müssen sich aber vorher bei der Stadtverwaltung anmelden.

Grund für die neue Form der Sitzungsführung sind die Corona-Pandemie sowie die Abstands- und Hygieneregeln. Zuletzt hatten die Lehrter Kommunalpolitiker bei ihren Ausschusssitzungen noch im Kurt-Hirschfeld-Forum oder in der Alten Schlosserei auf Abstand zueinander gesessen. Der Rat tagte sogar in der Großsporthalle an der Schlesischen Straße. Nun nutzt Lehrte die vom Gesetzgeber ausdrücklich erlaubten Videokonferenzen, um wichtige politische Beschlüsse zu fassen.

Zentrale Themen: Aldi-Logistikzentrum und Haushalt

Die Tagesordnung für Mittwochabend hat es in sich. Unter anderem geht es um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das höchst umstrittene Aldi-Logistikzentrum bei Aligse. Die Papiere sollen ab März öffentlich ausgelegt werden, damit Bürger und die sogenannten Träger öffentlicher Belange dazu Einwendungen und Anmerkungen formulieren können. Im Bau- und Umweltausschuss hatte die Mehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke diesen Schritt befürwortet. Die CDU votierte dagegen. Viele Aligser Bürger meldeten sich zu Wort und äußerten Argumente gegen das Aldi-Zentrum. Die riesige Halle mache ihr Dorf kaputt, hieß es unter anderem.

Darüber hinaus will der Rat der Stadt am Mittwochabend den städtischen Haushalt 2021 und den Stellenplan verabschieden sowie einen neuen Corona-Hilfsfonds für Vereine auf den Weg bringen. Auch ein Vorstoß von SPD, Grünen und Die Linke für einen neuen Wertstoffhof im Stadtgebiet sowie ein Antrag der CDU/Piraten-Gruppe für ein städtisches Wirtschaftsförderungskonzept werden erstmals vorgestellt.

Wird zunächst nur in einer Videokonferenz verabschiedet: Lehrtes langjähriger Erster Stadtrat Uwe Bee. Quelle: Redaktion

Am Schluss der Sitzung steht dann ein Abschied – jener des Ersten Stadtrats Uwe Bee, der Ende des Monats nach 16 Jahren im Dienst der Stadtverwaltung in der Ruhestand gehen wird. Bei der rein virtuellen Verabschiedung des langjährigen zweiten Mannes im Rathaus soll es allerdings nicht bleiben. „Das würde Herrn Bee nicht gerecht werden“, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Daher werde noch ein weiterer offizieller Akt folgen, wenn die Corona-Situation es zulasse.

Wer an der Online-Ratssitzung teilnehmen möchte, muss bis Mittwoch, 17. Februar, 10 Uhr, eine Mail mit seinem Namen an die Stadtverwaltung (sitzungsdienst@lehrte.de) schicken. Die Zugangsdaten werden dann per Mail übermittelt.

Von Achim Gückel