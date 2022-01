Lehrte

Das Lehrter Krankenhaus hat sich auf eine steigende Zahl von Infektionen vorbereitet. Zurzeit gebe es in Lehrte noch keinen nachgewiesenen Fall der Omikron-Variante, erklärt Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover (KRH), zu dem auch das Lehrter Krankenhaus gehört. Dort würden zurzeit sieben Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, darunter jedoch keine aus anderen Bundesländern, wie noch im Dezember vergangenen Jahres. Aber auch wenn die Zahl durch Omikron steigen sollte, könne man weitere Kapazitäten für Corona-Behandlungen zur Verfügung stellen, versichert Ellerhoff. Das könne beispielsweise durch die Verschiebung „planbarer und medizinisch nicht dringlicher Behandlungen und Eingriffe“ geschehen.

Viele Beschäftigte des KRH haben bereits Booster-Impfungen

Um einem möglichen Ausfall von Personal entgegenzuwirken, habe das KRH bereits im November mit Booster-Impfungen der Beschäftigten begonnen. „Insofern haben wir einen relativ hohen Anteil an dreifach geimpften Mitarbeitenden“, sagt der Klinikumssprecher. Darüber hinaus gebe es in Lehrte wie in allen Krankenhäusern Alarmierungspläne für akute Notfalllagen.

Die Verfügung der Stadt gilt zunächst für die Zeit der vom Land ausgerufenen „Weihnachts- und Neujahrsruhe“ bis zum 15. Januar. Eine Verlängerung schließt die Stadtverwaltung jedoch ausdrücklich nicht aus, zumal Bund und Länder aktuell über weitere Corona-Maßnahmen beraten.

Maskenpflicht bei „Spaziergängen“ ohne Versammlungsleitung

Auf Initiative der Region Hannover hat auch die Stadt Lehrte jetzt neue Verfügungen zum Tragen von Schutzmasken bei Versammlungen im Freien erlassen, ebenso wie mehrere andere Kommunen. Diese Maßnahme zielt vor allem auf sogenannte „Spaziergänge“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen, die meist nicht angemeldet sind und für die es keine offiziellen Veranstalter gibt. Auch in Lehrte müssen ab sofort bei solchen Aktionen Masken getragen werden.

Ziel sei es, die „Verbreitung der Krankheit Covid-19 zu verhindern beziehungsweise zu verlangsamen“, heißt es in der Begründung der Stadtverwaltung für die Verfügung. Die Maskenpflicht sei dazu geeignet und erforderlich, da es bei Versammlungen nicht immer möglich sei, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Das war auch bei zwei Aktionen auf der Burgdorfer Straße am zweiten Advent und am zweiten Weihnachtstag so. Nach Polizeiangaben beteiligten sich an beiden Tagen bis zu 25 Personen an den „Spaziergängen“. Beide Male handelte es sich laut Polizeisprecher Marcus Schmieder um nicht angemeldete Demonstrationen, für die sich „keine Versammlungsleitung zu erkennen gab“. Aufgrund der neuen Verfügung werde man bei künftigen Veranstaltungen solcher Art nicht nur anwesend sein, sondern die Einhaltung der Maskenpflicht „überwachen und gegebenenfalls Verfahren einleiten und Maßnahmen treffen“, kündigte Schmieder an.

Stadt beruft sich auf das RKI

Die Stadt beruft sich bei ihrer Verfügung auf das Robert Koch-Institut (RKI), das die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch einschätze. Ursache sei vor allem die Omikron-Variante, die sich besonders schnell ausbreite. „Dadurch kann es zu einer schlagartigen Erhöhung der Infektionsfälle und einer schnellen Überlastung des Gesundheitssystems kommen“, heißt es in der Begründung.

