Arpke/Hämelerwald/Immensen/Sievershausen

Einer Befragung der Evangelischen Kirche in Deutschland zufolge nehmen 42 Prozent der Menschen ihre Kirchengemeinde über deren Gemeindebrief wahr – nur 20 Prozent dagegen über lokale Medien, 19 Prozent über Gottesdienste und Veranstaltungen. Viele Menschen in Arpke, Hämelerwald, Immensen und Sievershausen dürften folglich erst in den vergangenen Tagen erfahren haben, dass ihre früher selbstständigen Kirchengemeinden seit Jahresbeginn die Gesamtkirchengemeinde Lehrter Land bilden – und zwar beim Leeren ihres Briefkastens: Denn am 1. März ist der erste Lehrter Landbote erschienen, der mit einem neuen Konzept die Gemeindebriefe der bisherigen Kirchengemeinden ersetzen soll.

„Wir speisen uns aus einer Quelle“, sagt Pastor Thorsten Leißer über die Gesamtkirchengemeinde. Schnell hätten sich die Beteiligten deshalb auch für einen gemeinsamen Gemeindebrief entschieden – der könne auch eine gemeinsame Identität stiften. Viermal im Jahr soll er erscheinen. Den Großteil der 6500 Hefte verteilen Ehrenamtliche kostenlos an alle Haushalte in den vier Dörfern, weitere Exemplare liegen in allen Gemeindehäusern sowie den Kirchen in Immensen und Arpke aus.

Lehrter Landbote hat jeweils ein Schwerpunktthema

Der Landbote sei bewusst nicht eng an irgendeinen seiner Vorgänger angelehnt, sagt Leißer: „Für alle sollte etwas Neues dabei sein.“ Beispielsweise erschien keiner der früheren Gemeindebriefe im jetzigen A4-Format des Landboten. Im Kern besteht der Lehrter Landbote laut Leißer aus zwei Teilen: aus einem Teil mit Nachrichten aus der Gesamtkirchengemeinde sowie Lokalseiten zu den einzelnen Ortskirchengemeinden und aus einem Teil mit Schwerpunktthema, das nicht nur Kenner des Kirchenlebens ansprechen soll. Eine Übersicht der Gottesdienste enthält auch Termine aus der benachbarten Kirchengemeinde Steinwedel.

Auf den ersten Landboten mit dem Schwerpunktthema Neustart habe die zehnköpfige Redaktion schon einige Rückmeldungen bekommen: „Der neue Gemeindebrief war für viele erst mal ungewohnt“, sagt Leißer – und fügt hinzu: „Das ist nicht schlecht.“ Denn die Kirche könne sich zwar auch heutzutage immer noch vieles erlauben, sie dürfe die Menschen aber auf keinen Fall mehr langweilen.

Kirchengemeinde will Gemeindebrief laufend verbessern

Ohnehin wolle die Redaktion den Lehrter Landboten besonders im ersten Erscheinungsjahr laufend verbessern – einen Kritikpunkt vieler Leserinnen und Leser werde man sich zum Beispiel gleich vornehmen, sagt Leißer: So deutet auf dem Titelblatt lediglich die Silhouette der vier Kirchengebäude darauf hin, dass es sich um den örtlichen Gemeindebrief handeln könnte. „Da wollen wir mehr Wiedererkennungswert schaffen“, meint Leißer.

Zugleich soll der Gemeindebrief nicht allein auf die neue Kirchengemeinde aufmerksam machen: Denn der Landbote richtet sich laut Leißer vor allem an „Menschen jenseits der Instagram-Zielgruppe“. Und so arbeite die Kirchengemeinde derzeit auch an einer gemeinsamen Website und Social-Media-Kanälen.

Von Konstantin Klenke