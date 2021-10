Lehrte

Die Lehrter Tafel verbucht einen Rückgang bei ihren Kundinnen und Kunden. Im Jahr 2020 wurden 781 Menschen in der Lebensmittelausgabe an der Lehrter Gartenstraße versorgt – fast 200 weniger als im Jahr davor.

Vor allem die Zahl der Kundinnen und Kunden, die Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, ist zurückgegangen. Dem Tafel-Vorsitzenden Heinz-Gerhard-Schölzel zufolge machen dies nur noch rund 50 Prozent der Bedürftigen in Lehrte aus. Deren Anteil war mit der Flüchtlingskrise 2015 in Lehrte nach oben geschnellt. „Vielleicht haben diese Menschen jetzt eine Arbeit und keinen Anspruch mehr oder sie sind umgezogen“, mutmaßt Schölzel.

An Lebensmittelspenden mangelt es nicht: Achim Wetcke organisiert den Ablauf im Lager. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Ausgabe diente vielen bislang als Kontaktstelle

Die Corona-Pandemie könne aber auch dazu beigetragen haben, dass aktuell weniger Andrang herrsche, sagt Christiane Meier, die mit Achim Wetcke neu als Beisitzer im Vorstand ist. „Viele nutzten bislang auch die Ausgabetage, um hier mit anderen in Kontakt zu kommen. Das geht mit den aktuellen Abstandsregeln nicht mehr.“ Demnach müssen die Bedürftigen nach dem Abholen der Lebensmittel das Gelände schnellstmöglich wieder verlassen.

Die Hindernisse durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hatte die Lehrter Tafel vorbildlich gemeistert. Nur einen Monat war die Ausgabestelle geschlossen. Währenddessen wurden kranke und besonders bedürftige Menschen mit Lebensmitteln beliefert. Danach hatte die Ausgabestelle ihren Ablauf umgestellt, um die Bedürftigen auch in der Pandemie weiter versorgen zu können. Die Tafel hat seit Anfang des Jahres nur noch zwei Ausgabetage – am Mittwoch und Samstag jeweils von 12 bis 14 Uhr.

Große Unterstützung: Viele der Ehrenamtlichen helfen schon seit vielen Jahren bei der Tafel mit. Sie wurden bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Quelle: Privat

Große Spendenbereitschaft

Dankbar sind Schölzel und sein Team für die große Unterstützung und Spendenbereitschaft während des vergangenen Jahres. So hatte etwa die Lehrter Apothekerin Susanne Rüggeberg mit kostenlosen Tests des Tafelpersonals für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Teilweise wurden so wöchentlich bis zu 40 ehrenamtliche Helfer getestet. Die Apothekerin habe zudem für die Vermittlung von Corona-Impfterminen gesorgt. „Das hat uns entlastet, weil viele der Helferinnen und Helfer nicht mehr die jüngsten sind“, so Schölzel.

Auch Spenden von Privatpersonen und Unternehmen seien im Jahr 2020 reichlich geflossen. Mit dem Geld wurde etwa der Außenbereich für rund 10.000 Euro umgebaut. Die Überdachung am Gebäude wurde erweitert und es wurden Seitenverkleidungen angebracht, die nun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Wartende vor Wind und Regen schützen.

Schölzel, der bei der jüngsten Vorstandswahl im Amt bestätigt wurde, sieht die Lehrter Ausgabestelle auch hinsichtlich der Lebensmittelspenden gut aufgestellt. Ein Vorteil seien dabei die vielen Zentrallager von Lebensmitteldiscountern rund um Lehrte. Auch die Verlässlichkeit des Tafel-Teams spiele eine große Rolle. „Wir pflegen gute Kontakte zu den Unternehmen und haben uns da einen Namen gemacht“, sagt Schölzel.

Der neue Tafel-Vorstand: Christian Baumann (von links), Marion Glaß, Achim Wetcke, Christiane Meier, Wilfried Hartmann, Hans-Gerhard Schölzel und Dorothea Grote. Quelle: Privat

Gute Kontakte zu Tafeln in Nachbarkommunen

Die vielen Lebensmittelspenden kann die Tafel in Lehrte gar nicht allein verwerten. Mittlerweile profitierten auch Tafeln aus Sehnde, Uetze und Langenhagen von den Lehrter Spenden, sagt Schölzel. Gleichzeitig erhalte man auch Lebensmittel aus den Nachbarkommunen – so kämen etwa Kartoffeln und Zwiebeln aus Uetze. Die Lehrter Tafel versorgt aber nicht nur Lehrter Familien, die Sozialleistungen beziehen. Regelmäßig unterstützt die Ausgabestelle auch die Lehrter Drobel, die Bahnhofsmission sowie den Kinderschutzbund in Lehrte.

Die Lehrter Tafel will weiter investieren. Eines der drei Kühlfahrzeuge ist in die Jahre gekommen. Es soll aussortiert und dafür ein neues angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro. Der Verein hofft dazu noch auf Spenden.

Außerdem sucht das 80-köpfige Team neue Helfer, die bei der Ausgabe oder bei Fahrten zu den Discountern unterstützen wollen. Interessierte können sich unter Lehrter-tafel@gmx.de sowie bei Hans-Gerhard Schölzel unter (01 78) 7 17 41 56 melden.

Von Patricia Oswald-Kipper