Lehrte

Einer ist golden, einer silberfarben, der dritte in Bronze: Seit zehn Jahren vertreibt das Stadtmarketing die Lehrter Taler. Sie sind eine Art Einkaufsgutschein für eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistern in der Stadt. Ein echter Renner waren die Taler in der Vergangenheit nur selten. Doch im Corona-Jahr ist das anders. „Man spürt einen Trend, dass die Lehrter verstärkt ihr Geld in der Stadt lassen wollen“, sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin beim Stadtmarketing.

Ein Umsatz von 20.000 bis 25.000 Euro pro Jahr sei beim Verkauf des Talers in der Vergangenheit normal gewesen, sagt Truffel. Doch diese Summe bekomme man in diesem Jahr anscheinend allein im Vorweihnachtsgeschäft zusammen. „Ich schätze, in der Endabrechnung werden wir rund 20.000 Euro mehr umsetzen als in anderen Jahren“, rechnet die Geschäftsführerin aus. „Der Lehrter Taler ist eine tolle Währung, ein ideales Geschenk.“

Anzeige

Firma verschenkt den Lehrter Taler

Verblüffender Trend im Vorweihnachtsgeschenk: Der Lehrter Taler, der eigentlich vor allem ein Angebot für Privatleute ist, kommt mittlerweile auch bei Firmen an. Sie verschenken die Einkaufsgutscheine in Münzform vermehrt an Mitarbeiter – weil aufwendige und kostspielige Weihnachtsfeiern ausfallen. „Ein Unternehmen hat für seine 30 Angestellten Taler jeweils im Wert von 150 Euro gekauft“, sagt Truffel. Gut möglich sei auch, dass sich viele Lehrter durch Corona mehr am Handel in ihrer eigenen Stadt orientierten, statt etwa nach Hannover zu fahren.

Darüber hinaus verwenden die Stadtwerke Lehrte die Taler derzeit als eine Art Gutschein. Jeder Neukunde, der sich bis zum 31. Dezember dazu entscheidet, einen Vertrag zu unterzeichnen, bekommt einen in Gold. Er ist 50 Euro wert.

43 Firmen machen mit

Derzeit machen 43 Einzelhändler und Dienstleister beim Lehrter Taler mit – vom Optiker und Weinhändler über Blumenläden, Goldschmieden, gastronomische Betriebe und Apotheken bis hin zum E-Center im Zuckerzentrum. „Wir wollen jetzt noch weitere Stellen generieren, bei denen die Taler eingelöst werden können“, sagt Truffel. Dabei wird lediglich eine Startgebühr von 75 Euro für Mitglieder des Stadtmarketingvereins sowie 150 Euro für Nichtmitglieder fällig.

Zu haben ist der Lehrter Taler bei der Volksbank am August-Bödecker-Platz. In Gold hat er einen Wert von 50, in Silber von 25 und in Bronze von 10 Euro. Sonnabends gibt es ihn außerdem im Geschäft Best Labels im Neuen Zentrum.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel