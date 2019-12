Lehrte

Der Lehrter Weihnachtsmarkt vor der Matthäuskirche verbreitet von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember, wieder weihnachtliche Stimmung. Dann laden 25 festlich geschmückte Buden zum Bummeln ein.

Außer Kunsthandwerkern, Imbiss- und Glühweinständen und anderen Marktbeschickern wird wieder eine große Jurte aufgebaut, in der die Familie Ibenthal Stockbrotbacken, Punsch und hausgemachten Eintopf anbietet. „Zahlreiche Vereine und Organisationen, die Matthäus-Kirchengemeinde und die Schule An der Masch beteiligen sich wieder am Lehrter Weihnachtsmarkt und gestalten ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Sonja Truffel.

Kirche bietet zum ersten Mal offenes Singen für Kinder

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr am Weihnachtsmarkt-Freitag um 16 Uhr in der Matthäuskirche ein offenes Singen für Kindergartenkinder und ihre Familien. Kantorin Birgit Queißner und die Leiterin der Matthäus-Kindertagesstätte, Heike Borges-Duschek, werden die Kinder und ihre Eltern beim Singen unterstützen. Im Kinderzelt wird den ganzen Tag eine Wunschzettelaktion angeboten, von 16 bis 18.30 Uhr ist dort auch weihnachtliches Kinderschminken.

Die Schule an der Masch dekoriert ihre Fenster zu einem Adventskalender. „Hinter jedem Fenster befinden sich von den Lehrter Geschäften und Verbänden gespendete Preise“, sagt Stadtmarketing-Chefin Truffel. Der Hauptpreis – ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro – wird ihren Angaben zufolge erst zum Ende des Weihnachtsmarktes verlost.

Lesen Sie dazu auch: So schön war der Weihnachtsmarkt 2018 in Lehrte.

Stiftung stellt im Foyer der Matthäuskirche aus

Eine besondere Ausstellung bietet die Matthäus-Stiftung am Freitag und Sonnabend im Foyer der Kirche an: alte Bilder, Dinge, Filme und die Möglichkeit, miteinander über „ Lehrte, wie es früher einmal war“ ins Gespräch zu kommen. Auch die beliebten Kirchturmführungen mit Alfred Busse sind wieder im Programm – am Freitag um 15.15 Uhr und 19 Uhr sowie am Sonnabend um 14.15 und 19 Uhr.

Die Reihe der Kanzelreden in der Matthäuskirche wird am Sonntag um 18 Uhr mit der Rede von Nana Zeh, Direktorin der Musikschule Ostkreis Hannover, zum Thema „Da berühren sich Himmel und Erde – Musik und Spiritualität“ fortgesetzt. Pastorin Beate Gärtner wird an diesem Abend die Liturgie übernehmen.

Dieses Programm erwartet die Besucher vom 13. bis 15. Dezember 2019 Freitag, 13.12. 17 Uhr: Weihnachtliche Musik mit Bläserklasse des Gymnasiums 17.45 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den Lehrter Bürgermeister Frank Prüße, gemeinsam mit Pastorin Beate Gärtner und Stadtmarketingchef Udo Gallowski 18 Uhr: Andacht mit Diakon Sven-Oliver Salzer in der Matthäuskirche. Sonnabend, 14.12. 15 Uhr: Märchenlesung in der Kirche 16 Uhr: Musizierstunde der Musikschule Ostkreis Hannover: Musik im Advent in der Kirche 18 bis 19 Uhr: Pastorin Steingräber-Broder lädt dazu ein, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sonntag, 15.12. 15 Uhr: großes Adventskonzert der Lehrter Chöre. Organisation des Konzertes: Verein DoppelTerz. Weitere Mitwirkende sind der Chor Voices in Change, der Lehrter Männerchor, die Singschule Aligse mit ihrem Kinderchor, der Gemischte Chor Liederkranz, die Neue Liedertafel mit Querliedein und dem Vormittagschor sowie das Ensemble vis-à-vis. 18 Uhr: Kanzelrede mit der Rede von Nana Zeh, Direktorin der Musikschule Ostkreis Hannover, zum Thema „Da berühren sich Himmel und Erde – Musik und Spiritualität“

Lesen Sie auch

Von Patricia Oswald-Kipper