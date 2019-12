Lehrte/Hämelerwald

Die Lehrter können am Dienstag, 24. Dezember, noch einmal frische Waren auf ihrem Wochenmarkt einkaufen. Von 8 bis 12 Uhr bieten vier Händler auf dem Platz vor der Matthäuskirche Obst und Gemüse, Brot und Backwaren, Geflügel und Eier sowie Blumen an.

Der Wochenmarktveranstalter Attraktive Wochenmärkte hat auf Drängen der Händler diesen zusätzlichen Markttag eingerichtet. „Zuletzt hatten wir an Weihnachten zuletzt vor 5 Jahren in Lehrte einen Wochenmarkt“, sagt Prokurist Michael Riebe. Das liege daran, dass Weihnachten in den vergangenen Jahren zu dicht am Lehrter Markttag, dem Sonnabend, lag oder direkt auf diesen Tag fiel.

Viele Händler stehen auf anderen Märkten

Für Lehrte hätten jedoch für den zusätzlichen Markttag nur vier der sonstigen 15 Händler zugesagt, sagt Riebe. „Mehr haben sich nicht angemeldet“, so der Prokurist. Die meisten seien auf anderen Märkten unterwegs. Er freut sich aber dennoch, dass in Lehrte ein abwechslungsreiches Sortiment geboten werden könne. Die Märkte davor und danach, am Sonnabend, 21. Dezember, und am Sonnabend, 4. Januar, finden wie gewohnt mit größerem Sortiment statt.

Wochenmarkt in Hämelerwald fällt an den Feiertagen aus

Aufgrund der Feiertage fällt der Wochenmarkt in Hämelerwald am Donnerstag, 26. Dezember, sowie am Donnerstag, 2. Januar aus.

Von Patricia Oswald-Kipper