Lehrte/Ypern

Hohe Ehre für das Lehrter Blasorchester: Sie ist jetzt die erste deutsche Kapelle, die bei der Gedenkzeremonie Last Post in Lehrtes Partnerstadt Ypern in Belgien teilnehmen durfte. Mit der Zeremonie wird seit dem Jahr 1928 allabendlich der 54.000 vermissten Commonwealth-Soldaten gedacht, die in den Flandernschlachten des Ersten Weltkriegs ihr Leben ließen.

Jeden Abend um 20 Uhr wird für den Last Post die durch das Menentor nach Ypern hineinführende Hauptstraße vorübergehend gesperrt. Dann versammeln sich dort bis zu 1000 Menschen, um der Soldaten zu gedenken, die in den Schlachten in der Umgebung von Lehrtes Partnerstadt getötet wurden, aber nicht identifiziert werden und kein eigenes Grab bekommen konnten. Ihre mehr als 54.000 Namen sind in die Mauern des hallenförmigen Tors eingraviert. Bei der Zeremonie intoniert die örtliche Feuerwehrkapelle stets den englischen Last Post, dem deutschen Zapfenstreich vergleichbar. Zum ersten Mal durfte mit dem Lehrter Blasorchester jetzt eine deutsche Kapelle dabei mitwirken.

Beginn der Städtefreundschaft war vor 50 Jahren

Anlass für die Fahrt war der Beginn der freundschaftlichen Beziehungen zu der flandrischen Stadt durch eine Verbindung des Feuerwehrmusikzuges Lehrte. Mit 21 Musikern marschierte das Orchester jetzt unter Leitung von Markus Schröer in das Menentor ein. Nachdem der Last Post verklungen war, spielten die Gäste „Ich bete an die Liebe“ aus dem deutschen Zapfenstreich sowie „Ich hatt’ einen Kameraden“. Nach einer Schweigeminute legte Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk zusammen mit seiner belgischen Kollegin Emmily Talpe einen Kranz an der Gedenkstätte nieder.

„Für uns Musiker war das sehr bewegend“, berichtet Schröer. Während der Schweigeminute habe man trotz der großen Zahl von Teilnehmern eine Nadel zu Boden fallen hören können, schildert er die Atmosphäre. Die ergreifende Zeremonie sei noch Tage später Thema der Gespräche in der insgesamt 30-köpfigen Lehrter Delegation gewesen, die danach noch einige Tage in Ypern blieb und dort unter anderem einen Auftritt auf einem Oktoberfest hatte.

Von Thomas Böger