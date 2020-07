Lehrte

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien hat Lehrtes Jugend am Donnerstagnachmittag den Start des Feriencard-Programms gefeiert. Die beliebte und sonst übliche Poolparty im Freibad konnte wegen Corona zwar nicht steigen, dafür hatten sich Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile und das Team Jugendarbeit jedoch etwas anderes ausgedacht: Um große Gruppen zu vermeiden, wurden an allen acht Jugendzentren im Lehrter Stadtgebiet Einzelveranstaltungen angeboten.

Ob Torwandschießen in Lehrte, Klettern in Hämelerwald oder Monsterseifenblasen in Ahlten – das Angebot lud zum Mitmachen ein. Auch die Eröffnung durch Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße fehlte nicht. Der machte natürlich auch selber mit und trat am Jugendzentrum (Juze) Lehrte-Süd gegen die Jugend am Nagelbrett, beim Golf und in der Disziplin Cornhole an.

Feriencard-Programm umfasst 85 Angebote

Dabei galt es, mit Reissäcken ein Loch in einem Holzbrett zu treffen. Prüße schlug sich wacker und machte auch beim Golf eine gute Figur. Am Nagelbrett wurde es für Lehrtes Bürgermeister jedoch eng. Denn auch Gegner Steffen kloppte den Nagel mit nur wenigen Schlägen ins Holz.

Julian versucht beim "Cornhole", mit einem Reissack ein Loch im Holzbrett zu treffen. Quelle: Katja Eggers

In seiner Eröffnungsrede rührte Prüße noch einmal die Werbetrommel für das Feriencard-Programm. Es umfasst 85 Einzelveranstaltungen, sieben werden derzeit noch geprüft – denn wichtig ist, dass überall die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Lob und Dank gilt Vereinen und Organisationen

Vor Corona hatten Vereine und Organisationen insgesamt 174 Feriencard-Aktionen angemeldet gehabt. „Die meisten mussten ausfallen, weil nicht der nötige Abstand gewährleistet werden konnte – etwa weil die Räume das nicht hergaben oder es um Aktionen mit Kontakt ging“, erklärte Esdaile.

Dass am Ende aber trotzdem noch 85 Einzelveranstaltungen angeboten werden konnten, freute Lehrtes Stadtjugendpflegerin umso mehr. Ihr Lob und Dank galt den Organisatoren. „Die haben da wirklich viel Engagement reingesteckt“, betonte Esdaile. Das Programm kommt vielfältig daher. Es gibt Bewegungs- und Kreativangebote, Fahrradtouren, Angebote mit Tieren und vieles mehr.

Es gibt noch freie Plätze

Besonders gefragt waren laut Esdaile in diesem Jahr die Fossiliensuche in der Mergelgrube in Anderten-Misburg, Tennis und Porzellanmalen. Aber es gibt auch noch viele freie Plätze. Wo genau, ist auf der Internetseite www.feriencard-lehrte.de zu erfahren.

Darüber hinaus will das Team Jugendarbeit den Nachwuchs und die Eltern in Bewegung bringen und aufs Fahrrad holen: Die ganzen sechs Ferienwochen lang hängen an den acht Jugendzentren Buchstaben aus, die ein Lösungswort bilden. Um alle Buchstaben einzusammeln, müssen Radtouren zu den Jugendhäusern unternommen werden. Näheres gibt es online auf www.lehrte.de/de/kinder-und-jugendarbeit.html oder in den Jugendzentren.

Von Katja Eggers