Sport und Religion haben eines gemeinsam – sie begegnen den Menschen überall. Religion begegnet den Menschen aber auch beim Sport. Dafür hat Frank Prüße, Vorsitzender des Lehrter Sportvereins, am Sonntag in der Matthäuskirche zahlreiche Beispiele angeführt. Der überzeugte Evangelist hat dort am Abend vor rund 120 Zuhörern die Reihe der sogenannten Kanzelreden fortgesetzt.

Pastorin Beate Gärtner hatte vorab betont, dass Prüße ganz bewusst nicht als künftiges Stadtoberhaupt sprechen werde – er wird ab dem 1. November Lehrtes neuer Bürgermeister sein. Sie bot Prüße jedoch an, nach 100 Tagen im Amt gern noch einmal in die Kirche zu kommen und dann von seinen Erfahrungen als Bürgermeister zu berichten.

Glaube als Grundfeste und Reißleine

Nun sprach Prüße also über den Zusammenhang von Sport und Religion. „Sport nutzt in vielen Bereichen die Sprache und Symbole der Religion“, erklärte er in seiner Kanzelrede. Fans pilgerten ins Stadion, Fußballvereine würden Vereinshymnen wie Glaubensbekenntnisse singen, und es gebe wohl kaum jemanden, der nicht von Maradonnas Hand Gottes gehört habe. Noch heute werde der ehemalige argentinische Fußballspieler wie ein Heiliger verehrt. „Aber das eine ist Sport, das andere Fankultur – da müssen wir sprachlich klar trennen“, betonte Prüße. Sport könne für viele Menschen zwar durchaus ein Religionsersatz, aber auf keinen Fall eine Ersatzreligion sein.

Zu Gast in der Matthäuskirche: Noch-LSV-Chef und Bald-Bürgermeister Frank Prüße hält die Kanzelrede. Quelle: Katja Eggers

Das Bekreuzigen vor dem Spiel oder das Dankgebet nach dem Torerfolg würde aber zeigen, dass Trainer und Sportler sehr wohl aus ihrem Glauben Kraft ziehen. Sehr berührt habe ihn etwa ein Interview mit dem ehemaligen Dortmund- und aktuellen Liverpool-Fußballtrainer Jürgen Klopp, der darin seinen Glauben als Grundfeste, Stabilisator, Reißleine und Leitlinie im Leben bezeichnet hatte. Klopp hatte zudem betont, dass man als gläubiger Mensch auch über seinen Glauben reden müsse. „Das sehe ich genauso“, sagte Prüße.

An der Freiwurflinie an Gott gedacht

Wie und wo das geschehen soll und wie Kirche und Sport zusammenkommen können, beantwortete der LSV-Chef in der anschließenden Interviewrunde, für die die Zuhörer Fragen an den Kanzelredner auf Zettelchen geschrieben hatten. Kirche müsse mehr nach draußen gehen und künftig mehr mit Vereinen kooperieren, forderte Prüße und berichtete von kirchlichen Camps, in denen Kinder nicht nur Basketball spielen, sondern auch beten und Gottesdienste besuchen würden.

Die Frage eines anderen Zuhörers, ob er selber denn beim Sport eine Bindung zu Jesus aufbaue, bejahte Prüße teilweise. Wenn er heute ins Fitnessstudio gehe, dann vor allem um zu trainieren. In seiner aktiven Zeit als Basketballspieler habe er vor Spielen jedoch oft Kraft aus seinem Glauben geschöpft. „Zwar nicht so offen, aber wenn ich an der Freiwurflinie stand, hab' ich doch schon mal an Gott gedacht und mir gewünscht ,Komm, mach den mal rein!’“, sagte Prüße und lachte.

