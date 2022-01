Ahlten

Wolfgang Plate ist enttäuscht und empört. Dass die Volksbank ihre Filiale in Ahlten zum 31. Januar dicht gemacht hat, kann der 80-Jährige absolut nicht nachvollziehen. Aus Protest hat er sich am Montagvormittag mit einem selbst gemalten Schild um den Hals für eine Stunde vor die geschlossene Bankfiliale an der Straße Zum Großen Freien gestellt. „Schade...in unserer Volksbank Ahlten gehen ab heute die Lichter aus...Dank an die Mitarbeiter!“ war auf seinem Schild zu lesen. „Ich weiß, dass ich mit meinem Protest nichts ändern kann, aber es ist mir wichtig, meinen Unmut zu zeigen“, erklärte Plate.

Mit der Aufschrift auf dem Schild hat er etlichen Ahltenerinnen und Ahltenern aus der Seele gesprochen. Das Entsetzen über die Schließung der Filiale ist im Ort groß. Viele Kunden hatten zudem angenommen, dass sie am Montag noch ein letztes Mal die Mitarbeiter an den Schaltern sprechen könnten. Stattdessen standen sie vor verschlossenen Türen. Erst nach dem Anruf eines Ahlteners in der Geschäftsstelle in Lehrte, öffneten sich gegen 10.30 Uhr plötzlich die Türen zum Vorraum mit den Automaten.

Ein Kundin wundert sich, warum sie mit ihrer Karte nicht mehr die Tür der Volksbankfiliale in Ahlten öffnen kann. Quelle: Katja Eggers

Ahltener haben Geschenke für die Mitarbeiter dabei

„Ich wollte mich wenigstens persönlich von den Mitarbeitern verabschieden und habe extra noch ein Geschenk dabei“, sagt Gerti Riemenschneider. Sie ist seit mehr als 40 Jahren Kundin der Volksbank. Dass die Bank ihre Schließung in Ahlten nicht nur wirtschaftlich begründet, sondern auch damit, dass ein Großteil der Kunden die Finanzangelegenheiten mittlerweile online erledigt, ist für sie kein Argument. „Damit wird nur an die jüngere Generation gedacht, aber wir haben hier in Ahlten auch viele Ältere, die mit Onlinebanking nicht so vertraut sind“, erklärt Riemenschneider.

Eine 80-Jährige pflichtete ihr bei. „Onlinebanking möchte ich in meinem Alter nicht noch lernen müssen“, sagt die Frau. Als Alternative bliebe ihr nur, nach Lehrte zu fahren oder sich fahren zu lassen. „Aber was machen die, die kein Auto haben?“, fragt die Ahltenerin in die Runde und erntet von den Anwesenden ein Kopfnicken.

Ein Ventil für die Verärgerung: Jetzt kommt die Petition Um die Schließung der Volksbankfiliale in Ahlten zu verhindern, hatten Ahltener Bürger auch über eine Unterschriftensammlung nachgedacht. Diese Idee war jedoch coronabedingt im Sande verlaufen. Die Ahltenerin Theresia Längle hat am Montagmittag jedoch eine Online-Petition gestartet. Unter https://chng.it/DsccBtDh bittet sie um „Unterstützung, etwas gegen die Schließung der Volksbank in Ahlten zu unternehmen“. Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler erhofft sich vor allem für ältere Bürgerinnen und Bürger, dass die Volksbank künftig ein regelmäßiges Beratungsangebot vor Ort aufrechthalten wird. „Diese Möglichkeit wurde uns im Ortsrat durch einen Volksbankvertreter versprochen, und da nehme ich das Unternehmen jetzt beim Wort“, betont Koehler. In Immensen hatte es 2017 eine Unterschriftensammlung gegen die Schließung der dortigen Volksbank gegeben. Die Niederlassung war dort trotzdem geschlossen worden, ebenso wie in Sievershausen. Außer im Zuckerzentrum in der Kernstadt betreibt die Volksbank im Lehrter Stadtgebiet jetzt nur noch eine vollwertige Filiale in Arpke.

Auch Zugezogene sind sauer

Aber auch etwas jüngere Kunden äußerten ihren Unmut. „Ich bin wirklich sehr verärgert“, schimpft Theresia Längle. Mit ihrem Lebenspartner ist sie vor zehn Jahren auch deshalb nach Ahlten gezogen, weil es dort anders als in anderen Dörfern noch eine Bank und einen Arzt gab. „Das hat Ahlten damals für uns attraktiv gemacht“, erklärt Längle.

Christine Ahrens, Vorsitzendes des Vereins Lebendiges Ahlten, betonte, dass es sich bei Ahlten ja immerhin um einen Ort mit fast 6000 Einwohnern handele und die örtliche Volksbank als einziges Kreditinstititut im Ort stets gut frequentiert gewesen sei. „Die Sparkasse hat ja schon vor etlichen Jahren zugemacht“, sagt Ahrens.

Umfangreiche Sanierung im Sommer 2019

Andreas Schröder fehlen nun vor allem die Beratungsmöglichkeiten durch kompetente Mitarbeiter vor Ort. Auch an die Schließfächer käme man seit der Schließung jetzt nicht mehr heran. In der Filiale gibt es jetzt nur noch einen Selbstbedienungsbereich. Schröder half das allerdings auch nicht weiter. „Ich kann keine Kontoauszüge ziehen, weil der Automat die Karte meiner Vorgängerin eingezogen hat – jetzt muss ich dafür extra nach Lehrte fahren“, sagt Schröder. Das musste auch Horst Groß. „Das Onlinebanking ist derzeit blockiert, am Telefon hänge ich in der Warteschleife, und in der Filiale Ahlten gibt es ja keine persönlichen Ansprechpartner mehr“, sagt Groß.

Plate selbst wundere sich über die Schließung auch deshalb, weil die Volksbank die Filiale in Ahlten erst im Sommer 2019 umfangreich modernisiert hatte und sich damit eigentlich für den Standort Ahlten bekannt habe. Mit seinem Unmut hatte er sich in einem Brief auch an den Vorstand der Volksbank gewandt. „Im Antwortschreiben wurde mir für meine konstruktive Kritik gedankt, aber das hilft ja auch nicht weiter“, bedauert Plate.

Von Katja Eggers