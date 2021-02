Arpke

Im Gartencenter Arkadia in Arpke ist der Frühling ausgebrochen. Auf den großen Tischen stehen Primeln in allen erdenklichen Farben. Es duftet frisch, die Sonne scheint durch das Glasdach. Im Meer aus roten, gelben, weißen, blauen, pinken und lilafarbenen Primeln steht Gärtnermeister Guido Cohrs und füllt immer wieder die Lücken mit neuen Töpfen auf. „Nach dem Lockdown und dem vielen Schnee lieben die Kunden jetzt alles, was bunt ist und blüht“, sagt Cohrs.

Mit Inkrafttreten der jüngsten Corona-Verordnung dürfen Gartencenter wieder öffnen. Eigentlich hätte das Arkadia schon am Sonnabend, 13. Februar, aufmachen können. Die offizielle Nachricht kam am Freitag davor. Geschäftsführerin Alexandra Hirndorf war das jedoch zu kurzfristig. Sie öffnete das Gartencenter erst am darauffolgenden Montag. „Blumen und Pflanzen sind Lebendware, die kann man nicht mal eben von heute auf morgen einkaufen, das braucht ein wenig Vorlauf“, sagt Hirndorf.

Zur Galerie Mit der jüngsten Corona-Verordnung dürfen Gartencenter jetzt wieder öffnen. Die Kunden greifen gern zu den farbenfrohen Frühblühern. Ein Blick ins Gartencenter Arkadia in Lehrte-Arpke.

Schönes Wetter lockt viele Kunden an

Sie und ihr 15-köpfiges Team freuen sich, dass das Arkadia wieder den Betrieb aufnehmen kann, gönnten sich aber noch etwas Vorbereitungszeit. Die meiste Ware kam am Sonnabend, Cohrs fuhr am Montag noch mal zum Großmarkt. Nun hat er rund 1200 Primeln im Sortiment. „Und das sind nur die in den klassischen Farben, dazu kommen noch die besonderen Sorten“, erklärt der Gärtnermeister.

Lust aufs Pflanzen: Jenny (links) und Andrea Laudan schauen sich die Hortensien an. Quelle: Katja Eggers

Wegen der kühlen Temperaturen blieb der Ansturm am ersten Öffnungstag aus. „Aber mit zunehmend schönem Wetter, wurde es von Tag zu Tag mehr - und heute spielt uns das Wetter natürlich perfekt in die Karten“, sagt Cohrs. Der große Parkplatz vor dem Arkadia ist am Sonnabend schon früh recht voll. Vor dem Center warten die Kunden geduldig auf den nächsten freien Einkaufswagen. Um die Kundenzahl kontrollieren zu können, darf jeder Kunde nur mit Einkaufswagen hinein. Hirndorf hat die Wagen zudem auf die Hälfte reduziert.

Kundschaft verteilt sich auf 7000 Quadratmeter

Im Arkadia gelten strenge Hygieneregeln. Auf den gut 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche verläuft sich die Kundschaft jedoch problemlos. Um die erforderlichen Abstände zu wahren, haben statt drei Kassen lediglich zwei geöffnet, die mittlere bleibt geschlossen.

Die Kunden greifen an diesem Tag neben Primeln auch gern zu Frühblühern wie Hyazinthen, Narzissen und Hornveilchen. „Die Zwiebelpflanzen gehen gut, und die Selbstversorger greifen zu den Aussaattüten mit Salat und Tomaten“, berichtet Hirndorf. Frühlings- und Osterdeko werden ebenfalls schon munter gekauft.

Auch Oster- und Frühlingsdeko ist gefragt

Die Kunden haben überhaupt gute Laune. „Wir freuen uns, dass der Frühling da ist und lassen uns hier inspirieren. Die ersten Schneeglöckchen kommen im Garten raus – das macht Lust aufs Pflanzen“, sagt Andrea Laudan aus Dolgen. Mit Schwiegertochter Jenny Laudan aus Immensen wählt sie Primeln, Christrosen und Hortensien aus. Anja Richter hat Primeln und Narzissen im Wagen. „Die Eisheiligen kommen ja noch, da bin ich lieber noch vorsichtig und bestücke erstmal nur die Blumenkübel“, sagt die Hämelerwalderin.

Viola Gigla hat in der Deko-Abteilung zwei Windlichter gefunden. Quelle: Katja Eggers

Viola Gigla aus Eltze schaut sich derweil in der Deko-Abteilung um – und entscheidet sich unter anderem für zwei Windlichter. Zu den Osterartikeln wolle sie aber auch noch. „Man hat ja eigentlich schon vieles, aber es macht einfach Spaß zu gucken, was Trend ist – und dann finde ich eigentlich immer was Schönes“, sagt Gigla und lacht.

Von Katja Eggers