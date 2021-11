Lehrte

Der vierjährige Luis hängt Susanna Veenhuis an den Lippen. Im Modegeschäft Best Labels trägt die 63-Jährige das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ vor. Mit Verve, stimmlichem und mimischen Einsatz erzählt sie vom genügsamen Fischer, seiner gierigen Frau Ilsebill und dem Butt, der jeden Wunsch erfüllen kann. Ihre Erzählung war Teil der Aktion „Martinsmarkt und Märchentage“, die den verkaufsoffenen Sonntag begleiteten – organisiert von der Bibliotheksgesellschaft Lehrte.

20 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschen der Erzählung – darunter auch Jugendliche und Senioren. Genussvoll nehmen sie die kleinen Schokoladen-Pralinés entgegen, die Geschäftsführerin Pia Wäsch an die Gäste verteilt. Für Veenhuis war es eine Märchen-Premiere. „Einen Krimi habe ich schon einmal vorgetragen“, sagt die Hausmeisterin des Anti-Kriegs-Hauses. „Aber die meisten Märchen sind ja auch quasi Krimis“, ergänzt sie mit einem Augenzwinkern.

Händler hätten sich mehr Kunden gewünscht „Es hätten mehr Kunden sein können“, sagt Regina Rosenbaum vom Bettenhaus Welge. „Doch wir hatten gute Gespräche und waren froh, dass wir überhaupt mal wieder etwas auf die Beine stellen konnten.“ Auch Udo Gallowski und Sonja Truffel vom Stadtmarketing Lehrte ziehen eine gemischte Bilanz. „Gemessen an den Rahmenbedingungen können wir zufrieden sein“, meint Geschäftsführerin Sonja Truffel. „In anderen Städten hatten auch Geschäfte geöffnet. Die Infektionslage war unübersichtlich in den letzten Tagen. Und das Wetter sorgte dafür, dass einige Leute lieber eher nach Hause gingen“, listet sie die Faktoren für die eher schwachen Besuchszahlen auf. Auch hätte es in letzter Sekunde noch einige Absagen von Standbetreibern der Hobby-Künstler gegeben. Insgesamt zeigten sich die Organisatoren jedoch froh. „Wir haben es geschafft, mal wieder Leben in die Stadt zu bekommen.“

Geschichten aus alter Zeit haben noch immer Bedeutung

Sieben Erzählerinnen und Erzähler verzauberten mit Märchen an ungewöhnlichen Orten. Nicht nur in den geöffneten Geschäften, auch im Parkhaus und am Brunnen an der Neuen Mitte trugen sie die Gebrüder-Grimm-Texte vor. Margaretha Ehlvers, Vorsitzende der Bibliotheksgesellschaft, ist sicher: „Die Geschichten aus alter Zeit haben auch heute noch eine hohe Bedeutung.“

Elfe "Nigella" von "art tremondo" verteilt Zauberwunsch-Steine an die Lehrter Kinder. Quelle: Gabriele Gerner

Das sieht auch Ute Coviello so. „In den Geschichten von damals steckt so viel Wahrheit – die Märchen der Gebrüder Grimm sind einfach zeitlos“, meint die 78-Jährige. Sie ließ sich auch vom Kratzen im Hals nicht davon abhalten, die Geschichte vom „Hans im Glück“ vorzutragen – und zwar im Freien am Brunnen am CCL. Den Kindern erklärt sie komplizierte Ausdrücke und Dinge aus alter Zeit. „Weiß einer, was ein Schleifstein ist?“, fragt sie oder „Was heißt: Die letzten Heller?“ Auch, was „Gänse nudeln“ bedeutet, möchte sie wissen. Der neunjährige Silas hebt oft den Arm bei ihren Fragen und weiß kluge Antworten.

Feen sorgen für märchenhaftes Ambiente

Auch junge Eltern lieben die alten Märchen. „Wir lesen den Kindern jeden Abend Geschichten vor“, sagt Robin Sehlmeyer, der die Veranstaltung mit seinen vier und sieben Jahre alten Söhnen besucht. „Die Lehren aus Grimms Märchen sind zeitlos“, meint er. Ebenso hält es Georg May, der Vater von Luis. „Doch auch wir Älteren lieben Märchen – es hat so etwas Nostalgisches“, sagte eine 45-jährige Frau aus Wunstorf. Mit ihrem Partner ist sie extra wegen der Märchen-Aktion nach Lehrte gekommen.

Für märchenhaftes Ambiente sorgten auch zwei Elfen, die zwischen den bummelnden Besucherinnen und Besuchern umher schwebten. Die Stelzenläuferinnen „Nigella“ und „Quarternio“ von art tremondo verteilten sogenannte Zauberwunschsteine und brachten die Gesichter von Kindern und Erwachsenen zum Strahlen.

Von Gabriele Gerner