Die traditionelle Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hat am Maifeiertag ganz im Zeichen der Pandemie gestanden. Für die rund 200 Zuhörer galten auf dem Rathausplatz in Lehrte strenge Hygieneregeln. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann rückte in seiner Rede die Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt in den Fokus.