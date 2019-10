Kostenlos bis 22:30 Uhr Mann versucht noch zu löschen: Gartenlaube bei Feuer vollständig zerstört Bei einem Brand in einer Lehrter Kleingartenkolonie ist am Sonnabend eine Gartenlaube vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte erst spät eingreifen – die Zufahrt war ihr versperrt.

In einer Kleingartenkolonie in Lehrte ist am Sonnabend eine Laube vollständig in Flammen aufgegangen (Symbolbild). Quelle: Roland Halkasch