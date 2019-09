Ahlten

Der 1. Oktober 2014 ist ein bedeutendes Datum für Lehrtes größten Ortsteil gewesen. Damals ging die neue Martins-Kita neben der Ahltener Feuerwache in Betrieb. Jetzt feiert die Einrichtung, die seit drei Jahren in Trägerschaft des evangelischen Kirchenkreises Burgdorf steht, ihr fünfjähriges Bestehen mit einem Fest.

Aktionen für die Kinder, Tombola für die Eltern

Am Mittwoch, 2. Oktober, können all jene, die die dritte Ahltener Kita noch nicht kennen, diese in Augenschein nehmen. Von 15 bis 18 Uhr steigt ein Fest, zu dem auch die ehemals in der Kita betreuten Kinder sowie deren Eltern besonders herzlich eingeladen sind. Geplant ist neben verschiedenen Aktionen für Kinder auch eine Tombola für die Erwachsenen. Die Kita bietet ihren Gästen auch kleine Speisen und Getränke an.

Die Martins-Kita in Ahlten hat 55 Plätze in zwei Krippengruppen sowie einer Gruppe für Mädchen und Jungen ab drei Jahren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ursprünglich war die Ahltener Kirchengemeinde Träger der Kita

Wie der Kirchenkreis seine Kitas 2016 organisatorisch gebündelt hat

Von Achim Gückel