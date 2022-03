Mathe-Olympiade: Lehrter Gymnasiasten holen Gold und Silber

Lehrte/Göttingen

Bei der Mathe-Olympiade in Göttingen haben erneut zwei Schüler des Lehrter Gymnasiums die Nase vorn: Elftklässler Johannes Raitz von Frentz holte bei der Landesrunde der mittlerweile 61. Mathe-Olympiade Gold, Zwölftklässler Lukas Schulze sicherte sich Silber. Solch ein Doppelsieg ist den beiden Matheassen auch schon in den Vorjahren geglückt. Beide haben zudem schon Medaillen in Bundesrunden gewonnen.

Landesentscheid in Universität Göttingen

Für die diesjährige Landesrunde hatten sich die beiden Lehrter im Vorfeld über die Schul- und Regionalrunde qualifiziert. Während die Landesrunde im vergangenen Jahr pandemiebedingt allerdings noch komplett online stattfinden musste, startete der Wettbewerb für die Teilnehmer ab Jahrgang sieben diesmal wieder als Präsenzveranstaltung am Mathematischen Institut der Universität Göttingen.

Taschenrechner ist verboten

Ende Februar tüftelten Lukas und Johannes an zwei Tagen in jeweils vierstündigen Klausuren an komplizierten Beweisverfahren aus den Bereichen Algebra, Analysis, Zahlentheorie, Kombinatorik und Geometrie. Als Hilfsmittel waren lediglich Schreibzeug, Geodreieck, Zirkel und die eigene mathematische Kreativität erlaubt. Formelsammlungen, Taschenrechner und sonstige elektronische Geräte durften nicht benutzt werden. Anschließend wurden die Klausuren von mehr als 70 Professoren, Dozenten und Studenten korrigiert.

Bis zur Siegerehrung vertrieben sich Lukas und Johannes die Zeit mit einem Onlinerahmenprogramm. Sie verfolgten unter anderem eine Mathevorlesung und tauschten sich über mathematische Probleme aus. Die Siegerehrung ging ebenfalls online über die Bühne. Medaillen und Urkunden erreichten die beiden Preisträger später per Post. Die Lehrter Mathe-Cracks erreichten mit ihren zwei Medaillen zudem noch den dritten Platz in der Schulwertung.