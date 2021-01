Lehrte

Jan Rosengarten lässt seinem Unmut freien Lauf. Der Hausarzt mit Gemeinschaftspraxis an der Bahnhofstraße in Lehrte kann nicht verstehen, dass Hausärzte bei den Corona-Impfungen in der Prioritätenliste nicht höher eingestuft wurden. Wenn es nach der Empfehlung des Bundes geht, werden niedergelassene Ärzte erst in der zweiten Priorisierungsgruppe geimpft – und damit vermutlich nicht vor April oder Mai.

Für Rosengarten ist das nicht hinnehmbar. „Ich möchte mich keineswegs vordrängeln, würde mir aber wünschen, dass alle an der Versorgung von Covid-Patienten beteiligten Mediziner und nicht nur das Klinikpersonal und die Mitarbeiter in Pflegeheimen zeitnah geimpft werden.“ Mit seiner Forderung hat der Allgemeinmediziner sich kürzlich in einem Brief an die Niedersächsische Ärztekammer gewandt. Eine Kopie ging unter anderem an den Hausärzteverband (HÄV) Niedersachsen und die Kassenärztliche Vereinigung (KVN), die sich ebenfalls dafür einsetzt, dass Hausärzte in die erste Priorisierungsgruppe aufgenommen werden.

Vom HÄV hat Rosengarten nun ein Schreiben bekommen, dass ihn sichtlich verwundert. Hausärzten wird darin empfohlen, mit den Pflegeheimen Kontakt aufzunehmen, in denen sie Bewohner betreuen, um sich dort mitimpfen zu lassen. So werde es bereits in einigen Praxen gehandhabt. Für Rosengarten kommt der Vorschlag nicht infrage. „Es ist schon traurig, dass wir die von uns betreuten Pflegeheime bitten und uns so quasi durchs Hintertürchen selbst eine Impfung organisieren sollen“, sagt Rosengarten. Wertschätzung der hausärztlichen Tätigkeit sollte vielmehr auch dadurch Ausdruck finden, dass niedergelassene Ärzte offiziell gelistet und dann auch geimpft werden, meint Rosengarten.

So könnten die Impfungen beim Hausarzt ablaufen Nach der ersten Phase sollen Impfungen auch in Hausarztpraxen stattfinden. Hausarzt Jan Rosengarten aus Lehrte hofft, dass es damit schon im Mai oder Juni losgehen kann. Mit seinem Kollegen Michael Steinke plant er bereits die Abläufe. Fest steht laut Rosengarten, dass Impfungen nicht im normalen Praxisbetrieb stattfinden könnten. Geimpft würde daher vermutlich mittwoch- und freitagnachmittags sowie an den Wochenenden. Rosengarten und Steinke würden mit den Patienten die Aufklärungsgespräch führen. Vier Medizinische Fachangestellte würden die Impfungen in den Sprechzimmern übernehmen. Eine weitere Mitarbeiterin wäre am Empfangstresen mit den Anmeldeformalitäten betraut, eine andere müsste sich um die Nachbetreuung kümmern. Darüber hinaus plant Rosengarten, Frau und Söhne als eine Art „Einweiser“ einzusetzen, die zum Beispiel am Eingang auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten und die Patienten zu den jeweiligen Sprechzimmern geleiten. „Mit diesem System müssten wir an einem Nachmittag rund 100 Patienten impfen können“, meint Rosengarten. Die Impfungen stellen für die hausärztliche Gemeinschaftspraxis eine enorme logistische Herausforderung dar. „Schließlich benötigen alle Patienten ja in drei Wochen auch noch eine zweite Impfung“, sagt Rosengarten. eg

Von 1000 PCR-Tests sind 5 Prozent positiv

Als Hausarzt steht Rosengarten in seiner Praxis bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie an vorderster Front. Wöchentlich testet er derzeit zwischen 40 und 60 Patienten mit Symptomen mittels Abstrich auf das Virus. Seit Beginn der Pandemie hat er mittlerweile mehr als 1000 sogenannte PCR-Tests durchgeführt. Etwa 5 Prozent lieferten ein positives Ergebnis. In der vergangenen Woche waren sogar zehn Tests von 45 positiv, darunter ein hausärztlicher Kollege, der ebenfalls Abstriche nimmt, mit seinem kompletten Praxisteam.

Jan Rosengarten Quelle: privat

Rosengarten, sein Partner Michael Steinke und das siebenköpfige Praxisteam sind trotz strenger Hygienemaßnahmen und Schutzausrüstung täglich einer großen Infektionsgefahr ausgesetzt, zumal Patienten das Virus auch ohne Symptome in die Praxis tragen und das Infektionsrisiko durch die neuen Virusmutationen steigt. „Ich habe direkten Face-to-Face-Kontakt und schaue jeden Tag in mindestens 15 Münder“, berichtet Rosengarten. Das Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren, schätzt er dadurch höher ein als jenes von Mitarbeitern von Kliniken und Rettungsdiensten.

Rosengarten : „Hätte lieber zeitnahe Impfung als Nachruf“

Aufhänger für seinen Brief an die Ärztekammer ist ein Nachruf im Niedersächsischen Ärzteblatt gewesen. Dort war von einem 65-Jährigen Hausarzt zu lesen, der an Corona starb. „Ich hätte lieber eine zeitnahe Impfung als einen Nachruf“, betont Rosengarten zynisch.

Der 49-Jährige hat sich freiwillig als Impfarzt für mobile Impfteams in Pflegeheimen oder im Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände gemeldet. Dafür würde er im Vorfeld auch selbst geimpft werden. Eine frühzeitige Immunisierung sei aber selbstverständlich nicht seine Motivation. „Ich habe mich gemeldet, weil ich einen kleinen Beitrag im Kampf gegen Corona leisten möchte – die Pandemie stellt in meiner Medizinerlaufbahn ein herausragendes Ereignis dar“, betont Rosengarten. Noch wurden ihm keine Dienste zugeteilt, er rechnet damit für Februar.

Patienten für Corona-Abstrich nutzen zweiten Eingang

Durch Corona hat sich der Betrieb in seiner Gemeinschaftspraxis schon seit Beginn der Pandemie komplett verändert. Um den Praxisbesuch für die Patienten und für sich und sein Team so sicher wie möglich zu gestalten, werden die Abläufe stetig optimiert: Es wurden Patientenströme getrennt, ein zweiter Praxiseingang geschaffen, gesonderte Infektsprechstunden eingerichtet, Luftfilter und Acrylglasscheiben installiert und Mitarbeiter immer wieder geschult. Befunde und Laborwerte werden telefonisch besprochen. „Die Patienten machen bei alledem wunderbar mit“, betont Rosengarten.

