Lehrte / Hildesheim

Es war ein früher Sonnabendmorgen gegen 3 Uhr, Anfang August 2015, als zwei junge Streitschlichter für ihre Zivilcourage bitter bestraft wurden. Sie wollten auf dem Heimweg vom Lehrter Schützenfest einer Frau helfen, die sich auf offener Straße mit ihrem Freund stritt und von diesem Schläge kassierte. Doch am Ende wurde ein 22-jähriger Helfer mit vier potenziell lebensbedrohlichen Messerstichen in eine Klinik eingeliefert, ein weiterer Streitschlichter wurde brutal zusammengeschlagen und -getreten.

Verantwortlich für die Angriffe waren zwei Männer. Einen von ihnen, den 32 Jahre alten Klaus G., verurteilte das Landgericht Hildesheim im Februar 2016 wegen Körperverletzung und Mittäterschaft zu dreieinhalb Jahren Gefängnis; G. hatte eins der Opfer zwar verprügelt, aber nicht selbst zugestochen. Seit Freitag nun muss sich der mutmaßliche Haupttäter Michel H. (31) in Hildesheim wegen versuchten Totschlags verantworten.

Vier Messerstiche in Arme und Rücken

Drei der Messerstiche trafen den 22-jährigen Helfer damals in die Oberarme, ein Stich verursachte eine sieben Zentimeter tiefe Wunde im Rücken. Der Mann überlebte, verbrachte aber drei Tage im Krankenhaus und war anschließend sieben Wochen krankgeschrieben.

Der 31-jährige Lehrter Michel H. muss sich erst jetzt vor dem Schwurgericht verantworten, weil die Ermittler lange Zeit nicht wussten, wer der Messerstecher an der Seite von Klaus G. war. G. hatte den Namen seines Kumpanen, den er schon seit Schulzeiten aus der KGS Sehnde kennt, partout nicht verraten wollen. Schließlich kassierte er eine zusätzliche Strafe wegen uneidlicher Falschaussage, packte dann aber – in einer Berufungsverhandlung – aus und benannte H. als Mittäter.

In der Gerichtsverhandlung unter Vorsitz von Rainer de Lippe machten der Angeklagte und sein Verteidiger Malte Schönekäs keine Angaben zur Tat. G. wurde aus der Haft vorgeführt und als Zeuge vernommen. Doch endeten viele seiner Aussagen im Ungefähren, blieben klar hinter seinen früheren Anschuldigungen zurück.

Zeuge in JVA bedroht

Warum? Michael H., der Angeklagte, funkelte seinen Bekannten häufig drohend an, wäre ihm bei zwei Gelegenheiten auch fast an die Gurgel gegangen und beschimpfte den 32-Jährigen: „Hast Du noch alle Latten am Zaun?“ Auf intensive Nachfragen von Gericht und Staatsanwalt gab G. im Zeugenstand zu, in der hannoverschen Justizvollzugsanstalt von Mithäftlingen bedroht worden zu sein: Er solle seine Aussage ändern, schließlich wisse man, wo seine Freundin und deren Kind wohnten.

Laut G. hatte es in jener Nacht auf dem Lehrter Schützenfest mehrere Schlägereien gegeben, sodass das Festzelt irgendwann geschlossen werden musste. Er selbst habe – in erheblichem angetrunkenem Zustand – beobachtet, dass H. vor der Messerstecherei bereits einen anderen Besucher attackiert und diesem mittels eines Kopfstoßes einen Zahn ausgeschlagen hatte.

Rief der Angeklagte „Ich stech euch alle ab“?

Dass H. beim Eingreifen der jungen Helfer den Satz „Ich stech euch alle ab“ gerufen hatte, mochte G. jetzt nicht mehr bestätigen, konnte sich am Freitag auch nicht mehr daran erinnern, dass sich sein Kumpan ebenso wie er selbst eines der Opfer „geschnappt“ und malträtiert hatte.

Der Prozess wird am 17. Februar fortgesetzt. Dann sitzt auch der von den Messerstichen getroffene Helfer auf dem Zeugenstuhl.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll