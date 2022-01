Wer sich in Lehrte gegen Covid-19 impfen lassen will, kann das tagsüber bei den Maltesern an der Zuckerpassage tun. Doch für Berufstätige birgt das Probleme. Daher bietet das DRK in den früheren Räumen des Restaurants Classico an der Bahnhofstraße nun einmal pro Woche eine Alternative: den Piks am Abend. Ein Ortsbesuch.