Lehrte

Die Müllsammelaktion des Lehrter Stadtmarketingvereins war ein voller Erfolg: Dem Aufruf zum privaten Engagement für eine saubere Stadt folgten mehr als 100 Bürger. Auch viele Familien mit Kindern machten mit und zogen im Lockdown mit Bollerwagen, Handschuhen und Greifzangen los.

Der Stadtmarketing-Arbeitskreis „Stadt & Natur erleben“ hatte an die interessierten Bürgerinnen und Bürger rote Müllsäcke mit der Aufschrift Der große Rausputz von der Abfallwirtschaft der Region Hannover (Aha) verteilt. „Die Nachfrage war so groß, dass wir bei Aha sogar noch Nachschub anfordern mussten, am Ende habe ich 300 Säcke ausgegeben“, berichtet Willy Goronczy vom Arbeitskreis.

Lesen Sie auch: Weggeworfene Fastfood-Verpackungen sind großes Ärgernis

Bianca Herrnberger hat beim Müllsammeln ihren Hund dabei. Quelle: privat

Hinter Büschen und Hecken liegen viele Flaschen

Die fleißigen Müllsammler wurden auf Straßen und Plätzen fündig. Einige entdeckten auch Sonderabfälle, die nicht in die roten Säcke gehörten, und meldeten sie auf der Homepage der Stadt unter dem Menüpunkt Bürgertipps. Die vollen Müllsäcke wurden an den Müllabfuhrtagen von Aha zusammen mit dem Restmüll entsorgt.

Auch Carsten Kohn hat sich für eine saubere Stadt engagiert. Quelle: privat

Die Ergebnisse des Müllsammelns dokumentierten die Teilnehmer mit eindrucksvollen Fotos. Den Arbeitskreis erreichten zudem Hinweise, dass im Lockdown vor allem an Plätzen mit Sitzgelegenheiten sehr viele Flaschen gefunden wurden. Diese lagen hinter Büschen oder Hecken. „An diesen Stellen könnten Mülleimer künftig für Abhilfe sorgen – sie müssten aber regelmäßig geleert werden“, sagt Gorornczy.

Lesen Sie auch: Illegale Müllentsorgung am Westring: Jetzt hagelt es Anzeigen

Bei der Müllsammelaktion sind auch etliche Flaschen zusammengekommen. Quelle: privat

Bürger sollen Ideen für eine saubere Stadt mailen

Der Arbeitskreis will sich bei seinem virtuellen Treffen am Mittwoch, 21. April, mit den Vorschlägen für eine saubere Stadt befassen und die Hinweise dem Bürgermeister und dem Rat unterbreiten. Der Stadtmarketingverein bittet die Lehrter, ihre Ideen für eine saubere Stadt per E-Mail an Lehrte-und-Ortsteile-entdecken@gmx.de mitzuteilen.

Wenn es die Infektionslage erlaubt, soll die jährliche Müllsammelaktion Lehrte putzt sich raus im Rahmen des großen Rausputzes von Aha und der Region Hannover nachgeholt werden.

Von Katja Eggers