Lehrte

Aufatmen im Seniorenzentrum Gloria-Park der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) an der Ahltener Straße: Alle Bewohner und Mitarbeiter sind nun zum vierten Mal auf Corona getestet worden und das Ergebnis ist erfreulich. Derzeit gibt es keine neuen Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern. Das hat Sabine Schmitz, Sprecherin des AWO-Bezirksverbands Hannover, jetzt mitgeteilt. Damit kehrt kurz vor Weihnachten wieder etwas mehr Normalität in den Alltag im Gloria-Park ein. Seit Montag sind dort auch wieder Besuche möglich.

Bei vier Bewohnern sind noch Erreger nachweisbar

Seit Anfang November waren Infektionen mit Covid-19 bei insgesamt 31 Bewohnern und 17 Mitarbeitern des Gloria-Park diagnostziert worden. Im November starben neun Bewohner der Seniorenresidenz, nicht alle jedoch unter dem Einfluss des Coronavirus. Aktuell seien 27 ehemals infizierte Senioren vollständig genesen, sagt Schmitz. Bei vier von ihnen sei der Erreger aber noch im Abstrich nachweisbar. Jedoch gelten diese Bewohner als nur noch schwach infektiös. Eine Quarantäne sei daher nicht mehr erforderlich. Jedoch benötige eine Bewohnerin noch Sauerstoff, betont Schmitz.

Anzeige

Mittlerweile liegen auch genaue Zahlen für die Infektionen unter den Mitarbeitern vor. 17 Angestellte im Gloria-Park hatten sich in den vergangenen acht Wochen mit dem Corona-Virus infiziert. „Allen geht es gut“, bestätigt die AWO-Sprecherin nun. Ein Beschäftigter sei noch schwach infektiös, aber ohne Symptome. Bei zwei Mitarbeiten stünde das jüngste Testergebnis noch aus.

Nach Informationen der AWO-Sprecherin hat das Gesundheitsamt der Region Hannover das Besuchsverbot in dem Seniorenzentrums nun aufgehoben. „Auch an Weihnachten sind Besuche möglich“, versichert Schmitz. Allerdings müssen die Besucher Termine vereinbaren – und sie müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Heimleitung informiere alle Angehörigen per Post über die Regelungen.

Auch Besucher müssen sich Schnelltest unterziehen

Künftig soll im Gloria-Park zudem Corona-Schnelltests für Besucher und Angehörige möglich sein. Eine Schulung dafür hätten die Mitarbeiter bereits erhalten, betont Schmitz. Das Tragen einer FFP2-Maske ohne Ausatmeventil sei allerdings für alle Besucher verpflichtend vorgeschrieben.

Sieben-Tage-Inzidenz schnellt in Lehrte nach oben Im Gloria-Park scheint derzeit das Schlimmste überstanden zu sein, doch die Corona-Zahlen im Allgemeinen sind für Lehrte alles andere als beruhigend. Am Montag vermeldete die Region Hannover für die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz (neu Infizierte innerhalb von einer Woche auf 100.000 Einwohner) von 186,6. Das sind 40 Punkte mehr als als Freitag vergangener Woche – und der Wert liegt sogar fast doppelt so hoch wie vor einer Woche: Am 14. Dezember betrug er noch 95,5. 117 Menschen in Lehrte sind derzeit akut mit dem Coronavirus infiziert (Stand: Montag). Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 738 Infektionen in der Stadt registriert. Einen höheren Inzidenzwert als Lehrte haben in der Region Hannover derzeit nur Barsinghausen (254,4), Garbsen (253,9) und Langenhagen (195,8). Lehrtes Nachbarstadt Sehnde liegt bei 151,5, Burgdorf verzeichnete am Montag mit 50,8 den aktuell zweitniedrigsten Wert in der Region nach Wennigsen (27,8). Die Sieben-Tage-Inzidenz für die gesamt Region lag bei 156,7.

Ein bisschen Weihnachtsstimmung soll in dem schwer von Corona getroffenen Seniorenzentrum nun auch aufkommen. An Heiligabend sind kurze Segenswünsche durch einen Diakon geplant, einen Weihnachtsgottesdienst werde es aber nicht geben. Am Nachmittag des Heiligabends gibt es in den Wohnbereichen in kleinen Gruppen eine Bescherung, beschreibt Schmitz das Vorgehen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier