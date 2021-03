Lehrte

Das Klinikum an der Manskestraße in Lehrte kann nach dem massiven Corona-Ausbruch im Februar langsam wieder in den normalen Modus umschalten. Noch in dieser Woche soll der Betrieb auf allen Stationen wieder aufgenommen werden. In den vergangenen zwei Wochen sind nach und nach alle Bereiche zunächst geleert und dann aufwendig gesäubert und desinfiziert worden. Neuaufnahmen von Patienten sowie Einbestellungen für Untersuchungen sind jetzt nach Angaben eines Sprechers des Klinikums Region Hannover (KRH) wieder möglich.

Vor gut zwei Wochen war das Coronavirus zunächst bei zwei Patienten festgestellt worden, die bei ihrer Aufnahme in die Klinik noch negativ getestet worden waren. In einer ersten Mitteilung hieß es, 22 Patientinnen und Patienten sowie neun Beschäftigte seien infiziert. Jetzt meldete das KRH die aktualisierte Zahl von insgesamt 25 Patientinnen und Patienten sowie 28 Angestellten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden.

Sechs Personen mit B.1.1.7 infiziert

„Im Rahmen der Virussequenzierungen wurde bei insgesamt sechs Personen die sogenannte britische Variante B.1.1.7 nachgewiesen“, sagt KRH-Sprecher Nikolaus Gerdau. Bei insgesamt acht der positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen sei eine zusätzliche Sequenzierung möglich gewesen. Diese funktioniere nur bei einer sehr hohen Viruslast. Auch eine sehr geringe Anzahl von Todesfällen habe es im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Klinikum gegeben. Eine genaue Zahl nennt das KRH aber mit Rücksicht auf den Datenschutz nicht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Desinfektion weiterer Bereiche der Klinik ist nun abgeschlossen. Jedes Zimmer mit einer an Covid-19 erkrankten Person sei nach deren Entlassung desinfiziert worden, heißt es in einer Mitteilung des KRH. Und weiter: „Die Reinigung findet unmittelbar statt, nachdem der Patient oder die Patientin das Haus verlassen hat.“ Jetzt gingen die einzelnen Stationen nach einem mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Stufenplan wieder in Betrieb. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – also Pflegekräfte, ärztliches Personal und Servicekräfte – auf den zuletzt von Corona-Ausbrüchen betroffenen Stationen würden weiterhin regelmäßig getestet.

Sieben-Tage-Inzidenz ist immer noch sehr hoch

Währenddessen bleibt die Stadt Lehrte ein Corona-Hotspot in der Region Hannover. Das Gesundheitsamt meldete am Montag, 8. März, 130 nachgewiesene Corona-Infektionen im Stadtgebiet. Das sind 25 weniger als am vergangenen Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner – fiel von 173,2 auf 146,6. Das markiert aktuell den zweithöchsten Wert in einer Kommune der Region nach Garbsen (162,4). Der Durchschnittswert der Region Hannover lag am Montag bei 103,8.

Nach Angaben des Gesundheitsamts sind seit März 2020 genau 1452 Menschen in Lehrte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind mehr als 3 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Stadt. 30 Lehrterinnen und Lehrter starben laut Gesundheitsamt mit oder an einer Corona-Infektion.

Von Achim Gückel