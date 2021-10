Lehrte

Ein Blick in den Rückspiegel, ein Blick aus dem Seitenfenster: niemand zu sehen – alles scheint sicher. Einige Kinder der Klasse 4c der Grundschule Lehrte-Süd sitzen mit dem Lkw-Fahrlehrer Jens Ziolko im Fahrerhaus des großen Lastkraftwagen. Der Wagen der Abfallentsorgers Aha steht auf dem Schulhof der Grundschule Lehrte-Süd.

Erstaunt stellen die Mädchen und Jungen fest, dass sie ihre Mitschüler, die direkt neben dem LKW stehen, gar nicht sehen können. Sie stehen im toten Winkel des großen Fahrzeugs. Erfahrungen wie diese machten die Grundschüler bei der Mobilitätswoche. Dort lernten sie, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält.

Kinder lernen theoretisch und praktisch

„Wir wollen etwas zur Verkehrssicherheit unserer Schülerinnen und Schüler beitragen“, sagen die Lehrerinnen Svenja Fricke und Lea Altmann. Jedes Jahr veranstalte die Grundschule Lehrte-Süd die Mobilitätswoche für alle Jahrgänge. Aufgrund der Pandemie musste diese Projektwoche jedoch zuletzt entfallen. Den Klassenstufen werden dabei unterschiedliche Inhalte vermittelt. Neben den praktischem Wissen gibt es auch Theorie zum richtigen Verhalten im Verkehr.

Die Schülerinnen und Schüler gehen am Ende der Woche nicht mit leeren Händen nach Hause. In Anlehnung an die ehemals vom ADAC verliehenen Fahrradführerscheine erhalten die Kinder Urkunden zum Bestehen einer Roller- oder Fahrradprüfung. Gelbe Warnwesten und Schulwegtagebücher, die die Jungen und Mädchen zum zu Fuß gehen animieren sollen, hat die Betriebskrankenkasse BKK aus Lehrte finanziert.

Stanislav Ris setzt zum Bremsen nach der Slalomfahrt an. Quelle: Max Baumgart

„In der ersten Klasse liegt der Fokus auf der Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger“, erklären die Lehrerinnen. Die Kinder des zweiten Jahrgangs würden mit ihren Rollern durch einen Parkour fahren und Verkehrsschilder kennenlernen. Ab der dritten Klasse gehe es dann aufs Fahrrad.

Neben den grundlegenden Fahrfertigkeiten im Parkour lernen die Jungen und Mädchen auch sicheres Abbiegen und Vorfahrten zu beachten. Die Viertklässler lernen zusätzlich den toten Winkel anhand des aha Lkw und eines Autos kennen. Lkw-Fahrlehrer Ziolko rät den Schülerinnen und Schülern: „Stellt Augenkontakt her. Wenn ihr den Fahrer seht, sieht der Fahrer auch euch.“

Unfälle präventiv verhindern

Fahrlehrer Stephan Prusko von der Schule Asphaltpädagoge hält die Mobilitätswoche für sehr wichtig. Über 1000 Kinder verunglückten bundesweit jährlich bei Verkehrsunfällen. Das will Prusko ändern. „Deshalb mache ich das hier.“ In zwei Drittel aller Unfälle seien Fahrradfahrende oder Fußgänger beteiligt. Tatsächlich sind im Jahr 2020 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes über 20 000 Kinder unter 15 Jahren bei Straßenverkehrsunfällen verunglückt. Rund 14.000 davon waren auf einem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Nur wenige dieser Unfälle gingen jedoch tödlich aus.

Emma Klein aus der 3A fährt durch den Fahrradparkour. Quelle: Max Baumgart

Auch Lehrtes Kontaktbeamtin Imke Wolff ist bei der Mobilitätswoche dabei. Sie geht mit den Erstklässlern den Schulweg ab und sprüht gelbe Fußabdrücke zur Markierung sicherer Straßenübergänge auf den Boden. Außerdem prüft sie die Fahrräder der Dritt- und Viertklässler auf Verkehrstauglichkeit und versieht sie mit entsprechenden Plaketten. „Unfälle passieren. Es ist unsere Aufgabe so viele wie möglich zu vermeiden“, sagt die Polizistin.

Von Max Baumgart