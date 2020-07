Nachtragshaushalt: Stadt Lehrte will noch 2020 weitere Kredite aufnehmen

Lehrte

Lehrtes städtische Kämmerei hat in den Sommerferien allerhand zu tun. Sie muss bis Ende August einen Nachtragshaushalt vorlegen, über den die Finanzpolitiker der Stadt bis September reden und dann möglichst schnell entscheiden sollen. Diesen Beschluss hat der Rat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien mit breiter Mehrheit gefällt. Der Schritt soll dazu dienen, möglichst noch in diesem Jahr Kredite aufzunehmen, um die bereits beschlossenen Investitionen schnell anschieben zu können.

Die Aufstellung des Haushaltsenwurfs für das kommende Jahr verzögert sich dadurch. Diesen Plan hätte Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) Ende August vorlegen wollen. Doch daraus wird nun frühestens in der Ratssitzung am 23. September etwas.

Anzeige

Keine Zeit bei Bau von Gymnasium und Schulzentrum verlieren

Dem Ratsentscheid war in den vergangenen Wochen eine höchst kontroverse Debatte zwischen der CDU und dem Mehrheitsbündnis aus SPD, Grünen und Die Linke vorausgegangen. Rot-Grün-Rot hatte den Nachtragshaushalt als Reaktion auf die von Prüße Anfang Juni erhobene Investitionssperre gefordert. Lehrte dürfe bei wichtigen Vorhaben wie der Planung für den Bau eines neuen Gymnasiums und des Schulzentrums Süd keine Zeit verlieren, hieß es. Die Opposition hatte argumentiert, ein Nachtragshaushalt brauche zu viel Zeit, belaste die Kämmerei unnötig und verzögere die Erstellung sowie die Verabschiedung des ordentlichen Haushalts für 2021.

Weitere HAZ+ Artikel

Prüße hatte die Investitionssperre verhängt, weil sich die geplanten, bereits beschlossenen, dann aber verschobenen Vorhaben gehäuft hatten. Um sie zu finanzieren, reichte der genehmigte Kreditrahmen nicht mehr aus. In einer Mitte Juni vorgelegten Prioritätenliste, die noch zweimal nachgebessert werden musste, hatte der Bürgermeister 82 Vorhaben mit besonderer Dringlichkeit gekennzeichnet. Diese schlugen mit mehr als 11 Millionen Euro zu Buche, dem gegenüber stand eine mögliche Kreditaufnahme von rund 7 Millionen Euro.

Rat will Hoheit über Finanzentscheidungen behalten

Das könne so nicht weitergehen, argumentierte die Ratsmehrheit. Jetzt ohne Nachtragshaushalt zu arbeiten, hieße, nicht nur etliche kleinere Investitionen wie Anschaffungen für Schulen zu schieben, sondern auch dem CDU-Bürgermeister die komplette Hoheit über die Investitionen allein zu überlassen, sagte SPD-Finanzexperte Bodo Wiechmann. Das widerspreche jeder haushaltspolitischen Transparenz, und der Rat sei als oberstes Entscheidungsorgan dazu degradiert, alles nur noch abzunicken. Solch ein Vorgehen könne nicht zum Lehrter Rat gehören, sagte auch Ronald Schütz, Fraktionschef der Grünen. Er warf Prüße zudem vor, in seiner mehrfach überarbeiteten Prioritätenliste nicht die Wahrheit über Wichtigkeit und Machbarkeit der geplanten Vorhaben zu sagen.

In der Sondersitzung des Finanzausschusses schwenkte schließlich auch die Opposition auf die Linie der Ratsmehrheit ein. Durch den Nachtragshaushalt verliere man zwar Zeit für die Vorlage und Beratung des ordentlichen Haushalts 2021, der dann möglicherweise erst im kommenden Jahr beschlossen werden könne. „Aber der Nachtrag ist der saubere Weg, und auch wir wollen das Primat der Politik in Sachen Stadtfinanzen“, sagte CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens im Finanzausschuss und sprach später im Rat davon, „dass es ja keinen Sinn macht, verstockt zu sein“.

Auch der Bürgermeister lenkt ein

Und auch Prüße lenkte ein: „Wir wollen uns nicht sperren“, sagte er, wohl wissend, dass die rot-grün-rote Mehrheit den Nachtragshaushalt auch allein hätte durchdrücken können. Die Kämmerei werde die ihr gestellte Aufgabe trotz der Ferienzeit bewerkstelligen, versicherte der Bürgermeister. Kämmerin Anja Stecker hatte in vorausgegangenen Debatten noch davon abgeraten, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

Bei der Abstimmung im Rat votierte dann nur noch AfD-Ratsherr Ulrich Gürtler gegen den Nachtragshaushalt, Prüße enthielt sich der Stimme.

Von Achim Gückel