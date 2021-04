Lehrte

Das Netzwerk Lehrte hilft sucht auch in diesem Frühjahr wieder gebrauchte Fahrräder. Diese sind für Geflüchtete oder Bedürftige in Lehrte bestimmt. Die Räder werden bei den Spenderinnen und Spendern abgeholt. Der Technikexperte der Initiative führt kleinere Reparaturen durch. Danach werden die Fahrräder im DRK-Zentrum an der Ringstraße an Menschen weitergegeben, die sich ansonsten kein Fahrrad leisten können. Die Weitergabe erfolgt gegen eine Beteiligung an den Reparaturkosten.

Damenräder fehlen

„Fahrräder sind ein wichtiger Beitrag zu Mobilität und Selbstständigkeit. Insbesondere geflüchtete Frauen und Kinder sind für die täglichen Wege darauf angewiesen“, erklärt Lehrte-hilft-Sprecher Armin Albat. Spenden sind daher willkommen. Besonders gefragt sind derzeit kleine Damenräder mit 24 oder 26 Zoll sowie Kinder- und Jugendräder.

Helfer für Fahrradkurse gesucht

Sobald es die Corona-Lage zulässt, wollen die Ehrenamtlichen von Lehrte hilft auch wieder Fahrradkurse und -trainings durchführen. In den vergangenen Jahren wurden diese Veranstaltungen stets gut angenommen. Die Ehrenamtlichen haben die Flüchtlinge dabei fit für den Straßenverkehr gemacht. Für weitere Kurse werden allerdings noch mehr Helfer benötigt.

Wer helfen oder Fahrräder spenden möchte, kann sich bei Albat unter Telefon (0175) 2649762 oder per E-Mail an armin-albat@htp-tel.de melden. Weitere Informationen zu „Lehrte hilft“ gibt es auf der Homepage lehrte-hilft.wir-e.de sowie auf Facebook unter Lehrte hilft.

Von Katja Eggers