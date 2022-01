Neue Ausstellung: Jae-Eun Jung zeigt Gemälde in der Städtischen Galerie

Lehrte

Unaufgeregt, blass und ruhig: So lassen sich die Bilder von Jae-Eun Jung wohl am ehesten in Kurzform charakterisieren. Die Künstlerin bestückt mit ihren teils großformatigen Gemälden und Aquarellen die nächste Ausstellung der Städtischen Galerie in Lehrte. Am Freitag, 11. Februar, 19 Uhr wird dort ihre Schau „Im Alltag“ eröffnet.

Der Titel passt gut, denn Jung stellt in ihren Werken alltägliche Gegenstände in realistischer Weise dar. Der Bildgegenstand ist stets frontal oder von oben zu sehen, sodass er klar erkennbar ist. „Der bewusste Verzicht auf perspektivische Verkürzungen oder ungewöhnliche Blickwinkel betont die Schlichtheit des Geschehens“, heißt es in der Ausstellungsankündigung von Lehrtes Kulturbeauftragter Julienne Franke.

Bilder erzählen Geschichten – aber ohne Menschen

Die unaufgeregten Motive und Szenerien lassen die Werke allerdings keineswegs langweilig wirken. Sie scheinen Teil einer Geschichte zu sein, in der Menschen jedoch nicht in Erscheinung treten. Die Arbeit „Umzug“ zeigt beispielsweise einen Stuhl mit einer Topfpflanze auf der Ladefläche eines Umzugswagens. Wer hier umzieht, warum und wohin – darüber kann sich der Betrachter seine eigenen Gedanken machen. Die Geschichte hinter den Motiven gibt Jung nicht preis.

Die Arbeit "Stockrosen" ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Quelle: privat

Typisch für ihre Bilder ist die Verwendung von dezenten Farben und Weißtönen, die im Bild eine Atmosphäre von Ruhe und Unaufdringlichkeit erzeugen. Geräusche scheinen gedämpft zu sein, Minuten langsam zu verrinnen. Die Objekte entfalten eine subtile Aura und bilden damit eine Diskrepanz zum häufig hektischen Leben unserer heutigen Gesellschaft.

In der Galerie gilt die 2G-Regel

Jung stammt aus Seoul in Süd-Korea und hat in Korea und an der HBK Braunschweig freie Kunst studiert. Sie war Meisterschülerin von Professor Norbert Tadeusz und lebt heute in Lippstadt. Zur Ausstellungseröffnung wird Franke eine Einführung in ihr Werk geben. Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße übernimmt die Begrüßung. Es gilt die 2G-Regel, Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene.

Nach der Vernissage ist die Ausstellung noch bis zum 1. Mai zu sehen. Die Galerie, Alte Schlosserei 1, öffnet Dienstag bis Freitag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Von Katja Eggers