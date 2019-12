Neue Kita: Container kommen am Rathaus an

Lehrte

250 neue Kita-Plätze sollen in Lehrte in den nächsten Wochen mit Hilfe von Containern entstehen. Die bestehenden Kindergärten am Hohnhorstweg und in den Ortsteilen Sievershausen und Hämelerwald haben bereits Module bekommen, in denen die Kinder demnächst untergebracht werden sollen. Am Rathaus wurden am Montag nun einzelne Module geliefert, die noch montiert werden müssen. Auf dem Grundstück an der Gartenstraße entsteht eine ganz neue Kita, die später in das Neubaugebiet Manskestraße umziehen soll.

Kita Manskestraße soll 2022 bezugsfertig sein

Die Stadt plant in naher Zukunft außer dem Kindergarten an der Manskestraße noch den Bau von zwei weiteren neuer Kitas in Sievershausen an der Kirchlahe und in Ahlten an der Hannoverschen Straße. Erst im September hatte die Stadt dazu den Vertrag mit der Firma pme Familienservice unterschrieben, welche die drei Lehrter Kitas später betreiben soll.

Die ersten beiden sollen im nächsten Jahr, die in der Kernstadt erst im Laufe des Jahres 2022 in Betrieb gehen. Die Ursache für die lange Bauzeit der Kita an der Manskestraße liege vor allem daran, dass dort erst der Boden des ehemaligen Stadtwerkegeländes untersucht werden müsse, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Der Baustart hänge davon ab, ob möglicherweise Bodenbelastungen oder auch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden würden. Die Untersuchungen dazu seien derzeit im Gang. Danach könne dann auch eine Baustraße errichtet werden, sagt Nolting.

Krippenkinder kommen in Containern an der Turnhalle An der Masch unter

Kita-Plätze werden in der Lehrter Kernstadt aber bereits jetzt dringend benötigt, so dass die Modullösungen für eine Übergangszeit als provisorische Kita dienen sollen. Die Container am Rathaus sind für die Krippenkinder vorgesehen. Die Drei- bis Sechsjährigen sollen ebenfalls in Containern – allerdings auf einem Gelände an der Turnhalle An der Masch unterkommen.

Auf dem Gelände an der Gartenstraße soll nun auch noch der Außenbereich hergerichtet werden, dort soll ein kleiner Spielplatz entstehen. Am Mittwoch sollen bereits alle Module an ihrer Stelle stehen, sodass die Räume eingerichtet werden können.

Parkplätze am Rathaus werden neu geordnet

Gerade für das Umfeld des Rathauses hat die provisorische Krippe einige Konsequenzen, denn dort fallen einige Parkplätze weg. „Wir werden die Parkplatzsituation insgesamt neu ordnen“, kündigt Stadtsprecher Nolting an. Das Personal für die Krippe müsse auch seine Fahrzeuge abstellen können. Künftig werde es deshalb nicht mehr möglich sein, mit dem Auto von der Bahnhofstraße entlang der Nordseite des Rathauses über den Parkplatz zur Gartenstraße zu gelangen.

Anmeldungen sind jetzt schon möglich

Auch wenn die neuen 75 Krippen- und 175 Kindergartenplätze im Stadtgebiet noch nicht in Betrieb genommen worden sind, können sich die Eltern bereits auf dem Kita-Online-Portal der Stadt auf www.lehrte.de dafür bewerben.

Ob die Stadt damit für die Zukunft genügend Kindergartenplätze vorhält, wird sich erst noch zeigen. Der zuständige Fachdienstleiter Markus Lechelt erarbeitet gerade eine neue Kita-Bedarfsplanung, die er noch in diesem Jahr vorlegen will.

