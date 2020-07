Steinwedel

Anfang März hat sie bereits ihre Aufstellungspredigt in der St.-Petri-Kirche gehalten, nun wird Kirsten Kuhlgatz auch ganz offiziell neue Pastorin der Kirchengemeinde Steinwedel. Sie tritt die Nachfolge von Pastor Jörn Kremeike an. Superintendentin Sabine Preuschoff führt Kuhlgatz am Sonntag, 19. Juli, in ihr Amt ein. Der Gottesdienst in der St.-Petri-Kirche beginnt um 15 Uhr.

Da der Einführungsgottesdienst im Freien geplant ist, bittet die Kirchengemeinde, sich einen Schutz vor Sonne oder Regen mitzubringen. Bei äußerst schlechtem Wetter findet die Einführung in der St.-Petri-Kirche statt. In diesem Fall sind wegen der Corona-Abstandsregeln allerdings nur geladene Gäste zugelassen. Der Gottesdienst wird über den Facebook-Kanal der St.-Petri-Kirchengemeinde übertragen, zum Anschauen ist keine Anmeldung bei Facebook erforderlich.

Anzeige

Kuhlgatz bringt vielfältige Erfahrung als Seelsorgerin mit

Kuhlgatz war bisher rund elf Jahre Pastorin der Gesamtkirchengemeinde Bordenau–Poggenhagen im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und Diakoniebeauftragte des Kirchenkreises. Die gebürtige Hannoveranerin war zudem zehn Jahre Vorstandsmitglied des Diakonieverbandes Hannover-Land. Vor ihrer Tätigkeit im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf war Kuhlgatz Pastorin in Sarstedt und Ahrbergen und Pastorin auf Probe im Garbsener Stadtteil Osterwald. Kuhlgatz hat in den letzten Jahren vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Seelsorge einschließlich der Notfallseelsorge gesammelt.Die neue Pastorin der St.-Petri-Kirchengemeinde ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Mit dem Wechsel nach Steinwedel kehrt sie in ihren Heimatkirchenkreis zurück. Kuhlgatz ist in Burgdorf und Dollbergen aufgewachsen. Getauft wurde sie in der Burgdorfer St.-Pankratius-Kirche.

Von Katja Eggers