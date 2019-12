Immensen/Ramhorst

Mehr als 50 Grundstückseigentümer erhoffen sich einen neuen Anlauf in Sachen Windpark Lehrte-Ramhorst. Grund dafür ist ein Teilflächennutzungsplan Windenergie, den die Stadt erarbeiten möchte. Ein Windpark auf der Ramhorst wurde bislang politisch abgelehnt, weil der Bereich nördlich davon – zwischen alter Bahntrasse und Autobahn 2 – nicht zu den Vorrangflächen gehörte, die für Windenergie für die Stadt Lehrte im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesen worden waren. Entwickelt werden sollten demnach nur die Flächen Lehrte-Süd, Arpke und Hämelerwald. Das Projekt Windpark-Ramhorst der Eigentümergemeinschaft aus Immensen wurde deshalb nach dem Jahr 2016 nicht weiterverfolgt.

Gericht hat Festlegungen zur Windenergie gekippt

Nun könnte neuer Wind in das Vorhaben kommen. Denn das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat Festlegungen zur Steuerung der Windenergienutzung im Regionalen Raumordnungsprogramm inzwischen für unwirksam erklärt. Die Einschränkung auf bestimmte Vorranggebiete in Lehrte ist damit auch nicht mehr gültig. Der bestehende Flächennutzungsplan Windenergie der Stadt Lehrte kommt auch nicht zum Zuge. Er ist schon zwölf Jahre alt und hätte vermutlich rechtlich kaum noch Bestand. Deshalb will die Stadt nun diesen Bereich neu ordnen.

Die Eigentümergemeinschaft Windpark Lehrte-Ramhorst sieht darin nun ihre neue Chance. „Wir hoffen jetzt auf einen neuen Anlauf für unser Projekt“, sagt Jürgen Grethe, Sprecher der rund 50 Grundstückseigentümer. Er setzt darauf, dass die Stadt bei der Prüfung aller für Windenergie geeigneten Flächen auch das Grundstück der Immenser Grundstückseigentümer östlich von Lehrte neu betrachtet. Wie viele Windräder auf das 270 Hektar große Gelände nördlich von Ramhorst in der Gemarkung Immensen passen könnten, ist dabei noch völlig unklar. „Wir stehen da wieder ganz am Anfang der Gespräche“, räumt Grethe ein.

Auch ein neuer Projektentwickler müsste gefunden werden. Fakt sei jedoch, dass in dem Bereich große, mehr als 200 Meter hohe Windräder gebaut würden. Der Rat der Stadt hatte sich bereits für das sogenannte Repowering der bestehenden Anlagen ausgesprochen, kleinere Anlagen sollen durch größere ersetzt werden. Standard sind dabei mittlerweile Anlagen mit einer Nabenhöhe von rund 140 Metern.

Stadtverwaltung möchte Gutachten in Auftrag geben

Die Stadt steht noch ganz am Anfang ihrer Planungen zu dem Thema. „Wir müssen Entscheidungen treffen, wie wir zukünftig mit dem Thema umgehen wollen“, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Es gebe inzwischen eine sehr komplexe neue Rechtsprechung zur Errichtung von Windenergieanlagen. Unter anderem gelten nicht mehr nur harte Faktoren wie Abstände zur Wohnbebauung, sondern auch sogenannte weiche Faktoren, die die ganzheitliche Wirkung der Anlagen auf den Menschen betrachten – wie etwa gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schattenwurf der Rotorblätter.

Momentan arbeitet die Stadt am Aufstellungsbeschluss für den Teilflächennutzungsplan Windenergie. Dieser sei wichtig, um Gutachten und Prüfungen für die bisherigen Vorrangflächen veranlassen zu können, sagt Nolting. Nach Abschluss der Prüfungen könne es durchaus sein, dass bisherige Flächen die neuen Voraussetzungen gar nicht mehr erfüllten. „Dann werden wir auch neue Flächen prüfen“, so Nolting.

Kritik vom Naturschutzbund : Dort sind Greifvögel beheimatet

Bodo Kutzke vom Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte, Uetze äußerte im Immenser Ortsrat bereits Kritik an dem Vorhaben in Lehrte-Ramhorst. „Ich sehe diesen Standort für Windenergie naturschutzrechtlich sehr kritisch. Durch das dortige Feuchtgebiet sind in diesem Bereich sehr viele Greifvögel beheimatet.“ Er empfahl, für solche Windparks naturschutzverträgliche Standorte auszuwählen. Der Ortsrat Immensen hat sich dennoch einstimmig für den Fortgang des Prozesses und damit für die Aufstellung des Flächennutzungsplans entschieden.

Für Landwirt Grethe ist klar, dass die Bürger bei dem Projekt mit ins Boot geholt werden sollen. Auch sie sollen von dem Windpark durch mögliche Beteiligung profitieren können. Eine Einwohnerversammlung zu dem Thema soll Anfang des nächsten Jahres stattfinden. Die Kritik an den Windparks kann er nicht ganz verstehen. „Einerseits will man eine Energiewende, andererseits versuchen genau deren Befürworter dann wieder, die Windparks zu verhindern.“

Lesen Sie auch:

Von Patricia Oswald-Kipper