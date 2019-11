Freitag

Isernhagen: Der Nachtflohmarkt im Isernhagenhof öffnet am Freitag zum vorletzten Mal seine Tore. Von 16 bis 21 Uhr können Aussteller und Besucher das besondere Flair der alten Scheune an der Hauptstraße 68 in F.B. auf sich wirken lassen.

Wedemark: In der Gemeinde gibt es am Freitag gleich fünf Laternenumzüge. In Resse startet der Umzug der Ortsfeuerwehr um 17 Uhr am Gerätehaus. Eine Stunde später zieht der Ortsrat mit Teilnehmern und Laternen durch den Ort. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Platz vor dem Jugendtreff. In Bissendorf laden die evangelischen Kitas zu einem Spaziergang mit Laternen ein. Start ist um 17 Uhr an der Kita Güldener Winkel. In Hellendorf organisiert der Ortsrat ab 17.30 Uhr den Rundgang mit bunten Lichtern. Los geht es um 17.30 Uhr am Steinkreis zwischen Schule und Kindergarten. Laternenumzug auf dem Gutshof Bestenbostel mit dem Naturkindergarten Wedemark beginnt um 17 Uhr.

In mehreren Orten im Nordosten der Region ziehen am Wochenende Kinder mit Laternen durch die Dörfer. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Burgwedel: Der SV Fuhrberg lädt ab 18 Uhr zum Laternenumzug ein. Die Teilnehmer treffen sich auf dem Parkplatz Pagel.

Isernhagen: Die Feuerwehr und viele andere Institutionen organisieren den diesjährigen Laternenumzug durch Kirchhorst am Freitag. Die Teilnehmer treffen sich mit ihren Lichtern um 17 Uhr auf dem Parkplatz des St.-Nikolai-Gemeindehauses. In Neuwarmbüchen ziehen Interessierte ab 18 Uhr gemeinsam durch den Ort. Start ist am Kindergarten.

Burgdorf: Der Feuerwehrmusikzug Burgdorf-Hänigsen begleitet die Laternenkinder am Freitag ab 19 Uhr beim Umzug durch Heeßel. Dieser setzt sich um 19 Uhr am Feuerwehrhaus in Bewegung.

Sehnde: In in der Stadt stehen am Freitag mehrere Laternenumzüge auf dem Programm. Eine Übersicht mit allen Terminen finden Sie hier.

Freitag bis Sonntag

Die Mitglieder der Laienspielgruppe Wettmar (von links) Ulrike Bigalke, Susanne Lahmann, Hella Seegers, Jonas Kurtze, Wilfried Künstler, Helga Elebe, Doris Kunisch und "Bühnentechniker" Frank Seegers. Quelle: Gabriele Gerner (Archiv)

Burgwedel:Im richtigen Leben sind sie Lehrer, Altenpfleger oder Bankangestellte. Doch an drei Tagen im November verwandeln sie sich in Kurgäste, eine Ärztin und eine Krankenschwester. Dann stehen die Mitglieder der Laienspielgruppe Wettmar mit dem Stück „Glaubersalz zum Nachtisch“ im Seniorenheim Lindenriek auf der Bühne. Die Premiere des Theaterstücks ist am Freitag um 20 Uhr. Weitere Aufführungen gibt es am Sonnabend ab 15 Uhr und ab 20 Uhr sowie am Sonntag ab 15 Uhr. Aufführungsort ist das Seniorenheim Lindenriek am Brombeerkamp 6 in Kleinburgwedel. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es im Schreibwarengeschäft Tintenklecks in Wettmar, in der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel sowie in Konrad’s Café im Lindenriek.

Lehrte: Sieben Umzüge mit Laternen ziehen am Wochenende durch die Lehrter Ortschaften – unter anderem in Ahlten, Arpke und direkt in der Stadt. Eine Übersicht finden Sie hier.

Sonnabend

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher wieder ein Höhenfeuerwerk. Quelle: Hans-Jürgen Hübner (DLRG)

Langenhagen: Am Sonnabend steht das nunmehr 19. Lichterfest – auch „Nacht der Lichter“, das große Langenhagener Laternenfest – am Silbersee an. Wie immer wird die Sause von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Langenhagen organisiert, teilt deren Sprecher Frank Berkemann mit. Zum Auftakt der Veranstaltung wird der erste Laternenumzug um 17 Uhr von der DLRG-Wasserrettungsstation aus um den Silbersee führen – begleitet von einem Spielmannszug. Eine Stunde später folgte der zweite Marsch. Beide Märsche enden auch wieder an der Station. Als Höhepunkt soll zum Abschluss zwischen 20 bis 20.30 Uhr ein gesponsertes Feuerwerk den Abendhimmel und den Silbersee zusätzlich erleuchten, berichtet der DLRG-Sprecher.

Wedemark: Die SPD Wedemark erinnert in einer Ausstellung sowie mit Gesprächen bei Kaffee und Kuchen an den Mauerfall und die Grenzöffnung vor 30 Jahren. Dabei werden am Sonnabend von 15 bis 18 Uhr im Moorinformationszentrum, Altes Dorf 1, in Resse Exponate gezeigt, die an die Zeit des Umbruchs erinnern.

Bei der Rock 'n' Roll-Revue mit Andy Lee und den Rockin’ Country Men soll es richtig fetzig werden im Isernhagenhof. Quelle: privat

Isernhagen:Ob Elvis Presley, Jerry Lee Lewis oder Johnny Cash – sie alle sind Legenden des Rock ’n R Roll. Über musikalische Meilensteine und Evergreens dieser Künstler können sich am Sonnabend die Besucher des Isernhagenhofs an der Hauptstraße 68 freuen. Denn dann gastiert Andy Lee gemeinsam mit Lars Vegas, Chuck Meyer und den Rockin’ Country Men in Isernhagen F.B.. Karten für die Rock ’n’ Roll-Revue kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro. Sie sind in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kulturvereins, in den Buchhandlungen Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B., beim Tui-Reisecenter in Altwarmbüchen und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind telefonisch unter (05139) 894986, per E-Mail an info@isernhagenhof.de und im Internet auf www.isernhagenhof.de möglich. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Dieser Stolperstein erinnert an den ehemaligen Sehnder Schüler Hans Georg Rose, der im Alter von 15 Jahren von den Nazis ermordet wurde. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Sehnde: In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 stürmten die Schergen des sogenannten Dritten Reiches die jüdischen Synagogen und Geschäfte – sie ist als Pogromnacht in die Geschichte eingegangen. Daran will die Projektgruppe Stolpersteine in Sehnde mit einer Gedenkfeier erinnern. „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – Ausgrenzung gestern und heute“ lautet der Titel der Veranstaltung, die am Sonnabend um 17 Uhr im Ratssaal und Foyer des Rathauses, Nordstraße 19, beginnt. Zum Gedenkprogramm gehören verschiedene Teile. Unter anderem referieren Schüler der Grundschule Breite Straße über das Schicksal der jüdischen Sehnder Familie Rose, woran heute fünf Stolpersteine vor dem Haus an der Mittelstraße erinnern, und die Konfirmanden der Kirchengemeinde Bolzum/Wehmingen präsentieren einen Film zum Thema.

Burgwedel: Zur diesjährigen Schleppjagd mit der Niedersachsen-Meute laden der Hof Feldmann und die Reitsportgemeinschaft Roggenhof für Sonnabend ein. Beginn ist um 13 Uhr an der neuen Reithalle westlich der K116 in Thönse. Vor dem Abritt der Jagdgesellschaft sorgt das Bläsercorps Thönse für Stimmung.

Sonnabend und Sonntag

Zum jüdischen Friedhof an der Uetzer Straße führt am Sonnabend der Gedenkweg 9. November. Quelle: privat

Burgdorf: An die Reichspogromnacht vor 81 Jahren erinnert am Sonnabend auch der Arbeitskreis „Gedenkweg 9. November“ mit einer Ansprache, einem gemeinsamen Gang zum jüdischen Friedhof und einer Andacht. Am 9. November 1938 starben mehr als 1300 Menschen, weit mehr als 1400 Synagogen in Deutschland und Österreich wurden stark beschädigt oder ganz zerstört.

Der Weg beginnt um 18.30 Uhr am Rathaus I, Marktstraße 55, wo Bürgermeister Armin Pollehn über die bleibende Bedeutung der Erinnerungskultur für Politik und Gesellschaft in Burgdorf sprechen wird. Über die Stolpersteine an der Lou­isenstraße, Poststraße und Uetzer Straße führt der Gedenkweg zum jüdischen Friedhof. Außerdem gibt es am Sonntag einen besonderen Gottesdienst mit der Überschrift „Antisemitismus erinnern – Antisemitismus bekämpfen“. Dieser beginnt um 11 Uhr im Gemeindehaus der St.-Pankratius-Kirche an der Lippoldstraße.

Das Duo Madison Violet spielt am Sonntag, 10. November, in der Blues Garage. Quelle: privat

Isernhagen:Für zwei Konzerte in der Blues Garage in Isernhagen H.B. gibt es noch Karten. Zum einen möchten am Sonnabend Kai Straus & The Electric Blues Allstars ihr Publikum mit Blues begeistern. Zum anderen spielt das Duo Madison Violet am Sonntag Folk. Während das Konzert am Sonnabend an der Industriestraße 3-5 um 21 Uhr beginnt (Einlass ab 19 Uhr), startet der Folk-Abend am Sonntag bereits um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Karten für Kai Strauss & The Electric Blues Allstars gibt es im Vorverkauf für 20 Euro, für Madison Violet für 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro beziehungsweise 30 Euro.

Sonntag

Den Kinderbuchklassiker "Wo die wilden Kerle wohnen" zeigen das Figurentheater Neumond und das Theater Fensterzurstadt Hannover. Quelle: Klaus Fleige

Burgdorf: Eine Umsetzung des Kinderbuchklassikers „Wo die wilden Kerle wohnen“ als Figurentheater können sich Kinder und Eltern anschauen. Das Stück wird am Sonntag um 15.30 Uhr im städtischen Jugend- und Kulturhaus JohnnyB. an der Sorgenser Straße aufgeführt. Mit unverwechselbarer Stimme erzählen Christian Kruse vom Figurentheater Neumond und Carsten Heinrich vom Theater Fensterzurstadt vom kleinen Max, der Unfug treibt und von seiner Mutter ohne Abendbrot ins Kinderzimmer verbannt wird. Dort malt er sich abenteuerliche Geschichten aus. Das 50-minütige Theaterstück eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person. Besucher, die einen Flyer oder eine Bonuscard vorlegen, zahlen 5 Euro. Das gilt auch bei Voranmeldung unter Telefon (0 51 36) 36 93 oder per E-Mail an johnny-b-burgdorf.de.

Die verkaufsoffenen Sonntagen locken stets Hunderte Besucher in Burgdorfs Innenstadt. Quelle: privat

Burgdorf: Der kommende und letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres steht in Burgdorfs Innenstadt unter dem Motto: „Burgdorf spielt!“ Mehr als 40 Burgdorfer Einzelhändler, Lokale und Cafés öffnen ihre Türen. Gleichzeitig können sich die jüngsten Besucher über eine Spielmeile treiben lassen. Zu den Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche gehört ein Parcours mit fünf Spielstationen von Hüpfspielen über Minibillard bis zum Bobbycar-Rennen.

Wer seine abgehakte Parcourskarte in die Lostrommel wirft, hat die Chance, einen Burgdorfer Geschenkgutschein zu gewinnen. Vor der HAZ/NP-Geschäftsstelle dreht sich ein Karussell. Im Stadtmuseum rollen an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr die Murmeln durch verschlungene Bahnen – jeder darf mitspielen. An der oberen Marktstraße wird ein Streetfoodmarkt aufgebaut. Die Marktstraße und Teile der Poststraße werden für den verkaufsoffenen Sonntag, der um 18 Uhr endet, für den Autoverkehr gesperrt.

Im mehr als 400 Jahre alten Zweiständerhaus in Wackerwinkel werden wieder Hobbyisten aus Uetze Umgebung ihre Arbeiten ausstellen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Uetze: Der Heimatbund Uetze richtet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr wieder im mehr als 400 Jahre alten Fachwerkhaus in Wackerwinkel einen Hobby- und Kunsthandwerkerkermarkt aus. Rund 15 Hobbykünstler aus Uetze und einigen Nachbarorten werden Stände aufbauen und ihre Arbeiten zum Verkauf anbieten.

Isernhagen: Kuchenessen für den guten Zweck: Am Sonntag öffnen sich die Pforten der Begegnungsstätte Altwarmbüchen für das 29. Benefizkaffee zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke. Von 14 Uhr an gibt es in der Begegnungsstätte, An der Riehe 32, leckere Kuchen und Torten. Rund 35 unterschiedliche Exemplare werden die 14 Löwenherz-Bäckerinnen herstellen – angefangen von Mohn-Sahne- über Schwarzwälder-Kirsch-Torte bis zum klassischen Käsekuchen. Auch selbst gebackene Kekse werden zum Verkauf angeboten. Das Stück Torte kostet 2 Euro, alle Einnahmen gehen komplett an das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz.

Am 10. November gibt es bei den Winterfreuden auf Bodes Hof wieder viel zu entdecken. Quelle: privat

Burgwedel: Bereits zum zehnten Mal gibt es in diesem Jahr die Winterfreuden auf Bodes Hof an der Bruchstraße 5 in Wettmar. Zu dieser voradventlichen Ausstellung laden für Sonntag von 11 bis 18 Uhr zehn Aussteller sowie die Familie Bode-Stüring in das Bauernhaus ein. Der Eintritt ist frei.

Burgwedel: Das Buch „Baba Dunjas letzte Liebe“ von Alina Bronsky steht im Zentrum des Literatur-Gottesdienstes in Sankt Petri. Am Sonntag nimmt Pastorin Bodil Reller Bezug auf die Geschichte der 80-jährigen Baba Dunja, die in ihr Dorf Tschernowo zurückkehrt, das in der Todeszone Tschernobyls liegt. Passagen aus dem Roman, zusammengestellt von Marga Weller und Ute Rohwold, werden einem biblischen Text gegenübergestellt. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Das Duo Hofmann&Hofmann gastiert auf dem Adolphshof. Quelle: privat

Lehrte: Latin-Soul und Rhythm and Blues der Extraklasse verspricht das Duo Hofmann & Hofmann, das am Sonntag zum zweiten Mal in diesem Jahr für ein Konzert auf Gut Adolphshof bei Hämelerwald zu Gast ist. Das Konzert im Saal am Park beginnt um 19 Uhr. Die Brüder Helfried und Gunnar Hofmann werden dabei ein Repertoire zeigen, bei dem nicht nur Bluesfans auf ihre Kosten kommen, sondern auch Freunde von Funk, Soul, Jazzrock oder Pop.

Burgwedel: Die Kirchengemeinden St. Paulus und St. Petri laden für Sonntag um 17 Uhr zum Umzug mit Laternen ein – mit Sankt Martin an der Spitze. Start ist an der katholischen Kirche.

