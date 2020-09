Nutrias: Die Biberratten sind in Lehrter Gewässern keine Seltenheit mehr

Lehrte

Sie sehen ein wenig aus wie Biber, haben einen langen und behaarten Schwanz, können gut 60 Zentimeter lang werden und sind auch in Lehrte auf dem Vormarsch – obwohl sie ursprünglich gar nicht in hiesige Breiten gehören. Immer wieder berichten Spaziergänger und Naturfreunde in diesem Sommer davon, diese Tiere gesehen zu haben. Denn die Nutria, volkstümlich auch Biberratte genannt, gibt es mittlerweile in einigen Lehrter Gewässern. In den Teichen des Stadtparks werden solche Tiere vor allem abends gesehen. Dann kommen sie dort ans Ufer und verhalten sich alles anderes als scheu, wie Augenzeugen berichten.

Kann gut 60 Zentimeter groß werden: Eine Nutria an einem der Teiche im Stadtpark. Quelle: Susanne Hanke

Noch keine Nutria-Plage in Lehrte

Doch eine regelrechte Plage seien Nutrias, die durchaus auch Uferbereiche unterhöhlen und zerstören können, in Lehrte noch nicht. „Es gibt vereinzelte Hinweise, dass diese Tiere gesichtet wurden“, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. In den Teichen und Regenrückhaltebecken des Parks sowie am Lehrter Bach, hinter dem Freibad, seien bereits Nutrias gesehen worden. Klagen darüber, dass die Tiere Zerstörungen anrichten, gebe es aber nicht. „Wir verzeichnen kein erhöhtes Aufkommen“, sagt Nolting. Gleichwohl gebe man jede Sichtung an die untere Jagdbehörde weiter. Einen Auftrag, die Biberratte in Lehrte zu jagen, gibt es jedoch nicht. Die Tiere unterliegen zwar dem Jagdrecht, dieses gilt aber nicht für sogenannte befriedete Bereiche wie den Park in Lehrte.

Die Biberratte schwimmt zwischen den Enten. Quelle: Susanne Hanke

Schon vor rund anderthalb Jahren waren Nutrias in Lehrte vermehrt gesehen worden – unter anderem am Ahlten-Iltener Grenzgraben und am Hämelerwalder Waldsee. Christian Helmreich, Naturschutzbeauftragter der Stadt, hatte sogar davon gesprochen, dass die Tiere an ziemlich jedem größeren Teich im Stadtgebiet vorkämen. Die Tiere könnten sich zwar schnell vermehren, seien aber keine echte Plage. Zu den Feinden der Nutria gehören unter anderem freilaufende Hunde und Füchse.

Von Achim Gückel