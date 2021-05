Lehrte

Die Oberschule in Lehrte-Hämelerwald präsentiert sich interessierten Schülerinnen und Schülern wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit einer offenen Videokonferenz am 11. Mai. Außerdem hat die Schule Videos, eine Broschüre und ein Fotoalbum produziert.

Um Viertklässlern und ihren Eltern die weiterführende Schule zu zeigen, hatten die Lehrkräfte wöchentliche Schulführungen in kleinen Gruppen geplant. „Doch die Infektionslage ließ dies bisher nicht zu“, sagt Schulleiterin Karin Telschow-Don. Deshalb hat die Schule für alle Interessierten jetzt ein umfassendes Informationspaket geschnürt.

Hoffnung auf Rundgänge

So wurden sechs Videos von je fünf bis 13 Minuten erstellt, die anhand von Fotos und Schaubildern Infos zur Oberschule geben. Eine Broschüre und eine Informationstabelle fassen zudem die wichtigsten Punkte für Eltern und Kinder zusammen. Außerdem hat die Schule ein kleines Fotoalbum mit Bildern der Unterrichtsräume zusammengestellt.

Christian Scholz, stellvertretender Schulleiter, ist stolz auf die umfassende Information. „Eltern müssen einfach die Möglichkeit haben, sich gut zu informieren, um für den Lebensweg ihrer Kinder eine solide Entscheidung treffen zu können.“

Die Oberschule in Hämelerwald ist im Schulzentrum Hämelerwald untergebracht. Quelle: Kühn (Archiv)

Die Schule möchte mit den Interessierten aber auch persönlich in Kontakt treten. Am Dienstag, 11. Mai, um 19 Uhr ist deshalb eine offenen Videokonferenz geplant. Schulleiterin Telschow-Don hofft darauf, dass das Infektionsgeschehen sich so entwickelt, dass Rundgänge durch die Schule wieder möglich werden: „Mit den eigenen Augen zu sehen und auf den eigenen Füßen das Gelände zu erkunden ist eben doch noch etwas anderes“, sagt Telschow-Don.

Apps statt Schulbücher

Wie Scholz berichtet, arbeitet die Oberschule seit dem Schuljahr 2020/2021 komplett digital. Die Kinder lernen auf mobilen Computern. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte die Schule erst kürzlich bei einem Besuch für den Stand der Digitalisierung gelobt. Selbst Schulbücher gebe es nicht mehr, denn die seien als App auf dem Endgerät.

Infos zur Oberschule gibt es telefonisch unter (05175) 954878 oder sowie per Email unter oberschule@lehrte.de. Hier werden auch die Anmeldungen zur offenen Videokonferenz entgegengenommen.

Von Patricia Oswald-Kipper