Die Pläne des Landes, zur Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft in Niedersachsen, haben keine negativen Auswirkungen auf die Kliniken in und um Hannover. Auch der umstrittene Standort des Klinikums der Region Hannover (KRH) in Lehrte ist offenbar nicht von einer Schließung bedroht. Sowohl die Experten der SPD- als auch der CDU-Landtagsfraktion schlossen am Freitag Auswirkungen für Hannover und das Umland aus. „In der Region Hannover sehe ich bei den Kliniken keine Problem“, sagt beispielsweise der CDU-Sozialpolitiker Volker Mayer.

Auch Regionspräsident Steffen Krach garantiert trotz der Neubaupläne in Großburgwedel den Bestand des Krankenhauses in Lehrte mit seinen rund 160 Betten. „Lehrte bleibt als Standort erhalten“, sagte der SPD-Politiker der HAZ. Es sei der falsche Weg, jetzt pauschal die Schließung von Standorten zu fordern. Das helfe nicht weiter, löse die aktuell schwierige wirtschaftliche Situation der Kliniken nicht und sorge mitten in der Corona-Pandemie für Verunsicherung in der Bevölkerung.

Krach: Region geht anderen Weg

Die Region wolle bei den Krankenhäusern einen anderen Weg gehen, betont Krach. Dazu gehöre die Stärkung der jeweiligen Standorte und die Schärfung ihrer Profile. Die Region habe die Erwartung, dass das Land bei Investitionen Unterstützung leiste – gerade auch wegen der angespannten wirtschaftlichen Situation der Kliniken durch die Pandemie.

Am Stadtrand soll das Krankenhaus Burgwedel neu gebaut werden. Quelle: Frank Walter

Wie berichtet, plant das Land Niedersachsen die Schließung von kleineren Krankenhäusern – von den 168 Kliniken in Niedersachsen könnten nach einer Schätzung 30 bis 40 Häuser vor dem Ende stehen. SPD und CDU wollen mit einem neuen Krankenhausgesetz einerseits eine flächendeckende, wohnortnahe Versorgung, andererseits aber die hochwertige Behandlung sicherstellen.

Ersatzkassen lehnen Pläne ab

Die Region will in Großburgwedel das alte Krankenhaus durch einen Neubau mit rund 290 Betten an einem anderen Standort ersetzen, die Kosten werden mit einer Summe jenseits von 180 Millionen Euro angegeben. Gleichzeitig soll die Klinik in Lehrte grundlegend saniert werden. Dort ist angedacht, eine Abteilung für Altersmedizin mit 40 Betten zu integrieren, die dann in Langenhagen geschlossen wird. Dafür sind 17 Millionen Euro veranschlagt.

Doch die Pläne sind umstritten: Der Verband der Ersatzkassen hatte sie strikt abgelehnt. Ein neues Gebäude in Großburgwedel als Ersatz für das bestehende Krankenhaus bei einer gleichzeitigen Investition zum Erhalt des lediglich 20 Minuten entfernten Krankenhaus in Lehrte sei nicht tragbar, hieß es vom Verband.

„Versorgungszentrum wäre besser als eine Klinik“

Auch aus der SPD-Landtagsfraktion gibt es Kritik an den Plänen zum Erhalt von Lehrte. Das sei eine „erkennbare Fehlinvestition“, heißt es dort. Die Region habe es bisher versäumt, innerhalb des KRH deutliche Schwerpunkte zu bilden. „Nirgendwo würde das besser funktionieren, als im KRH“, heißt es in der SPD. Statt eines Krankenhauses sei in Lehrte ein Versorgungszentrum mit Fachärzten und einer Notfallversorgung rund um die Uhr sinnvoll.

