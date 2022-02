Burgdorf/Lehrte

Die Polizei hat am Mittwoch, 9. Februar, gegen 19.15 Uhr einen Transporterfahrer auf der Retschystraße in Burgdorf gestoppt. Da der Mann offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe auf der Wache angeordnet. Das Ergebnis stand am Donnerstag noch nicht fest.

Auf die Spur des 21-jährigen Fahrers des weißen Iveco-Transporters war die Polizei nach einem Hinweis eines 39 Jahre alten Lehrters gekommen. Dieser war gegen 19 Uhr ebenfalls an der Autobahnanschlussstelle Lehrte von der A 2 abgefahren. Bereits auf der Fernstraße fiel der Transporter wegen seiner Fahrweise auf, heißt es von der Polizei Burgdorf.

Mann fährt auf Gegenfahrbahn und Grünstreifen

Anschließend habe der 21-jährige Burgdorfer die Ortschaft Steinwedel offenbar mit hoher Geschwindigkeit durchquert, war teilweise auf die Gegenfahrbahn und in den Grünstreifen geraten.

Der Lehrter alarmierte schließlich die Polizei. An der Retschystraße folgte dann die Kontrolle. Gegen den Burgdorfer wird nun unter anderem wegen Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die gegebenenfalls auch gefährdet worden sind, unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 um Hinweise.

Von Sven Warnecke